Семь человек отравились угарным газом на Ставрополье

17 января 2019, 13:48

Жительница Пятигорска погибла и еще шесть человек были доставлены сегодня в больницы. Отравление произошло после переноса водонагревательной колонки, заявили газовики.

Инцидент произошел ночью в одном из частных домов пятигорского поселка Горячеводский. В городские больницы доставили пятерых взрослых и одного ребенка, сообщили врачи.

"Ему была оказана необходимая помощь, родители от дальнейшей госпитализации отказались и забрали ребенка сегодня утром", - процитировал представителя детской горбольницы "Интерфакс".

Пострадавшему ребенку всего год, со ссылкой на экстренные службы края сообщил ТАСС.

Погибшей женщине 38 лет. Бригада аварийно-диспетчерской службы "Пятигорскгаза" зафиксировала в помещении высокую концентрацию угарного газа. Жильцы без согласования перенесли газовую колонку, демонтировав ее дымоход, сообщило сегодня на своем сайте компания "Газпром газораспределение Ставрополь".

Ранее "Кавказский узел" писал, что 20 ноября 2018 года в Левокумском районе Ставрополья умерли от отравления угарным газом три человека. Причиной стали нарушения при использовании газовой отопительной печи, считают газовики.