Верховный суд Северной Осетии освободил Чаниева из заключения

13 января 2019, 04:33

Верховный суд Северной Осетии удовлетворил ходатайство защиты ингуша Хамзата Чаниева, признанного виновным в похищении 19 лет назад односельчанина-осетина. Наказание в виде лишения свободы сроком на четыре год суд заменил на иной вид, не связанный с содержанием под стражей.

Как сообщал «Кавказский узел», Хамзату Чаниеву было предъявлено обвинение в похищении односельчанина спустя 19 лет. Адвокаты Чаниева попросили Верховный суд Северной Осетии передать дело для рассмотрения в Верховный суд Ингушетии или суд другого региона, ссылаясь на последствия осетино-ингушского конфликта. 14 декабря 2017 года ВС Северной Осетии отказался изменить территориальную подсудность дела. На заседании 2 июня потерпевший заявил, что его похитил не Чаниев.

По версии следствия, группа людей, в которую входил Чаниев, 31 мая 1998 года напала в лесу на окраине села Тарское Пригородного района Северной Осетии на двух местных жителей, которые собирали лекарственные травы. Одного из них убили, а другого увели в Ингушетию, где заточили в подвале и избивали. Похищенный был освобожден после уплаты выкупа. Один из предполагаемых сообщников Чаниева уже осужден и отсидел, двое других объявлены в федеральный розыск. Защита Чаниева считает дело сфабрикованным.

Суд признал Хамзата Чаниева 14 августа 2018 года виновным в похищении Кабзека Дзицоева, однако присяжные посчитали, что преступление было совершено обвиняемым самостоятельно, а не группой лиц, на чем настаивало следствие. Тем самым обвинение перешло из категории особо тяжких в разряд тяжких преступлений, рассказал 12 января корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Чаниева Муса Плиев.

По его словам, присяжные посчитали недоказанным то, что Чаниев был тем самым лицом, которое вместе с другими членами преступного сообщества похитил Дзицоева с целью получить выкуп. Кроме того, присяжные назвали Чаниева невиновным и в части подделки документов.

Суд приговорил Чаниева к четырем годам лишения свободы. Защита Чаниева подала ходатайство о замене наказания в виде лишения свободы на иной вид, не связанный с содержанием под стражей. 11 января Верховный суд удовлетворил ходатайство защиты, рассказал Плиев.

Он назвал исход дела Чаниева «победой», так как решение было вынесено вопреки желанию прокуратуры региона.

«Это своего рода победа. У нас изначально было убеждение, что в Северной Осетии объективно это дело рассмотреть не получится. Приятно удивлены, что на жюри присяжных никто давления не оказывал, присяжные внимательно отнеслись к делу. Они признали Чаниева невиновным во всем, кроме единоличного похищения Дзицоева», - рассказал Плиев.