01 января 2019, 08:31

Три человека стали жертвами ДТП с автобусом во Владикавказе

В результате столкновения микроавтобуса с большегрузным автомобилем возле селения Чми погиб один человек, минимум двое были госпитализированы.

Микроавтобус «Мерседес-Бенц Спринтер» и КАМАЗ столкнулись в городском округе Владикавказа утром 31 декабря 2018 года, сообщило ГУ МЧС Северной Осетии на своем сайте.

По данным ведомства, в аварии погиб один человек, еще двое пострадали и были госпитализированы в республиканскую клиническую больницу во Владикавказе, передает "Спутник Осетия". Однако "15 регион" сообщает о трех госпитализированных. 

При этом незначительные ушибы получили восемь пассажиров микроавтобуса, всего в нем находились 11 человек, отмечает издание.

Примечание:

"Четыре человека стали жертвами массового ДТП в Северной Осетии", "Жертвами ДТП в Беслане стали девять человек", "Два человека погибли в ДТП под Владикавказом".

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