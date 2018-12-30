Подрядчик заподозрен в мошенничестве при благоустройстве дворов и парков в Карабулаке

30 декабря 2018, 08:02

Исполнительный директор строительной компании подозревается в том, что при выполнении контакта по благоустройству трех дворов, трех парков и автопарковки в Карабулаке завысил стоимость работ на более чем 4,5 миллиона рублей.

По версии следствия, в июле 2017 года администрация Карабулака заключила контракт по благоустройству города с подрядчиком на 22 859 790 рублей. За эти деньги компания должна была благоустроить дворы многоэтажных домов по улицам Осканова, Нефтяная и Джабагиева, а также парки "Славы", "Имени Осканова", "25 лет Республики Ингушетия" и автомобильную парковку перед зданием физкультурно-оздоровительного комплекса по улице Промысловой, сообщило 29 декабря Следственное управление Следственного комитета по Ингушетии на своем сайте.

Исполнительный директор подрядной организации "представил акты приемки выполненных работ, содержащие заведомо ложные сведения о выполнении этих работ в соответствии с проектно-сметной документацией", на их основании компании были перечислены деньги, отмечается в сообщении ведомства. Однако при проведении строительно-технической экспертизы выяснилось, что объемы работ завышены на более 4,5 миллионов рублей, утверждает следствие.

Уголовное дело расследуется по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ), уточнило ведомство. Отметим, что санкции статьи предусматривают до десяти лет лишения свободы.

Комментариев от подозреваемого или его представителей не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что в ноябре генеральный директор ООО "Олифант" был признан виновным в хищении свыше 444 тысяч рублей при ремонте школы в Малгобеке.