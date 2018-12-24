Константин Гамсахурдия госпитализирован после десяти дней голодовки

24 декабря 2018, 19:16

Старший сын первого президента Грузии Звиада Гамсахурдии доставлен в больницу после сердечного приступа на одиннадцатый день голодовки, рассказал "Кавказскому узлу" его брат Цотнэ.

Как писал "Кавказский узел", 14 декабря Константин и Цотнэ Гамсахурдия объявили голодовку и потребовали расследовать убийство отца, так как 31 декабря истекает 25-летний срок давности по делу. 22 декабря Константин Гамсахурдия рассказал об ухудшении самочувствия. Президент Грузии Саломе Зурабишвили присоединилась к требованию продлить срок расследования убийства первого президента страны, а спикер парламента Ираклий Кобахидзе пообещал, что поправки об увеличении срока расследования преступлений будут приняты в ускоренном режиме, однако братья Гамсахурдия отказались прекращать голодовку.

Первый президент Грузии Звиад Гамсахурдия умер в декабре 1993 года в одном из селений региона Самегрело в Западной Грузии, где вместе с несколькими своими сторонниками скрывался от властей. 10 ноября 2009 года начала работу временная комиссия по изучению обстоятельств смерти Гамсахурдии. В 2010 году она отклонила первоначальную версию Генпрокуратуры Грузии, согласно которой Гамсахурдия совершил самоубийство. В 2015 году прокуратура объявила о возобновлении расследования по статье "Убийство".

Сын первого президента Грузии Звиада Гамсахурдии Константин госпитализирован сегодня, на одиннадцатый день голодовки. Мужчину увезли в больницу из здания Главной прокуратуры Грузии, где он вместе с братом проводил акцию протеста.

По словам брата, Константин Гамсахурдия был госпитализирован около 13.00 мск. "У Константина был сердечный приступ, его госпитализировали на карете скорой помощи", - сообщил Цотнэ Гамсахурдия корреспонденту "Кавказского узла".

Цотнэ добавил, что он сам пока на самочувствие не жалуется. "У меня уже был опыт голодовки, так что я держусь", - сказал он.

22 декабря Константин Гамсахурдия сообщил "Кавказскому узлу", что начал участвовать в голодовке на фоне гипертонии. Он пожаловался на головокружение, слабость и боли в области сердца.

В разделе "Персоналии" на "Кавказском узле" подготовлена биографическая справка о Звиаде Гамсахурдии.