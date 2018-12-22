Депутаты решили изменить закон ради расследования убийства Звиада Гамсахурдии

22 декабря 2018, 22:42

Поправки об увеличении срока расследования преступлений будут приняты в ускоренном режиме, и это позволит довести до конца дело об убийстве первого президента Грузии Звиада Гамсахурдии, пообещал сегодня спикер парламента Ираклий Кобахидзе. Сыновья Гамсахурдии отказались прекращать голодовку после этого заявления.

Как писал "Кавказский узел", 14 декабря Константин и Цотнэ Гамсахурдия объявили голодовку, требуя расследовать убийство отца в связи с тем, что 31 декабря истекает 25-летний срок давности по делу. 21 декабря президент Грузии Саломе Зурабишвили присоединилась к требованию продлить срок расследования убийства первого президента страны. Константин Гамсахурдия сегодня рассказал об ухудшении самочувствия.

Первый президент Грузии Звиад Гамсахурдия умер в декабре 1993 года в одном из селений региона Самегрело в Западной Грузии, где он вместе с несколькими своими сторонниками скрывался от властей. 10 ноября 2009 года начала работу временная комиссия по изучению обстоятельств смерти Гамсахурдии. В 2010 году она отклонила первоначальную версию Генпрокуратуры Грузии, согласно которой Гамсахурдия совершил самоубийство. В 2015 году прокуратура объявила о возобновлении расследования по статье "Убийство". В разделе "Персоналии" на "Кавказском узле" подготовлена биографическая справка о Звиаде Гамсахурдии.

На просьбу Саломе Зурабишвили к парламенту "в рамках возможности" рассмотреть позицию сыновей Звиада Гамсахурдии откликнулся сегодня спикер парламента Ираклий Кобахидзе.

«Как известно, 31 декабря истекает срок давности в связи с делом о смерти президента Звиада Гамсахурдия. Мы учли просьбу семьи Звиада Гамсахурдия по этому вопросу. Мы приняли решение и представили в парламент законопроект, который предусматривает увеличение срока давности. Парламент примет закон до конца следующей недели в ускоренном порядке», - заявил сегодня в эфире Общественного телевидения Грузии Ираклий Кобахидзе, слова которого перевел корреспондент «Кавказского узла».

Поправки уже подготовлены для внесения в Уголовный кодекс Грузии, сообщила сегодня председатель парламентского комитета по юридическим вопросам Эка Беселия, которая является автором этих поправок.

«Мы в ускоренном порядке начнем обсуждение поправок, которые снимут со следствия обязанность прекратить начатое расследование по делу о смерти Звиада Гамсахурдии. Эта инициатива затронет все категории преступлений особой тяжести, как то: убийство, грабеж, незаконное ограничение свободы, преступления террористического характера. Конечно, в первую очередь, это изменение связано с необходимостью продлить начатое по делу Звиада Гамсахурдии расследование, чтобы обеспечить выполнение всех возможных следственных действий и максимально использовать время», - сказала Беселия, слова которой приводит «Грузия Онлайн».

Несмотря на эти заявления, сыновья Гамсахурдии не собираются прекращать голодовку, требуя предпринять конкретные шаги по делу об убийстве их отца. «Этого недостаточно. Мы должны изменить отношение к этому делу, расследование должно проходить под общественным контролем и контролем со стороны правительства», - заявил Константин Гамсахурдия в эфире «Рустави 2».

Исполнительный директор Transparency International Georgia Эка Гигаури после посещения Константина и Цотнэ Гамсахурдии поддержала их требования. «Важно расследовать и выяснить детали смерти Звиада Гамсахурдии, кто был причастен к ней. Это важно, потому что мы, как государство, должны проявлять особое отношение к таким вопросам», - заявила Эка Гигаури также в эфире грузинского телеканала, передает корреспондент «Кавказского узла».