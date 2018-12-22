Зурабишвили поддержала требования сыновей Звиада Гамсахурдии

22 декабря 2018, 16:10

Президент Грузии Саломе Зурабишвили присоединилась к требованию продлить срок расследования убийства первого президента страны. Константин Гамсахурдия, который вместе с братом Цотнэ проводит голодовку, рассказал об ухудшении самочувствия.

Как писал "Кавказский узел", в марте 2017 года сыновья Звиада Гамсахурдии и сторонники первого президента Грузии провели акцию протеста перед зданием парламента страны. Сыновья Звиада Гамсахурдии заявили, что следствие затягивает дело о гибели отца и не привлекает собранные ранее материалы. 14 декабря Константин и Цотнэ Гамсахурдия объявили голодовку, требуя расследовать убийство отца в связи с тем, что 31 декабря истекает 25-летний срок давности по делу.

Первый президент Грузии Звиад Гамсахурдия умер в декабре 1993 года в одном из селений региона Самегрело в Западной Грузии, где он вместе с несколькими своими сторонниками скрывался от властей. 10 ноября 2009 года начала работу временная комиссия по изучению обстоятельств смерти Гамсахурдии. В 2010 году она отклонила первоначальную версию Генпрокуратуры Грузии, согласно которой Гамсахурдия совершил самоубийство. В 2015 году прокуратура объявила о возобновлении расследования по статье "Убийство".

Саломе Зурабишвили обратилась к парламенту "в рамках возможности" рассмотреть позицию сыновей Звиада Гамсахурдии.

"Не могу не разделить скорбь и требование семьи Звиада Гамсахурдии продлить срок расследования его убийства. Знаю, что для этого необходимо проведение соответствующих законодательных мероприятий, но это не компетенция президента", - говорится в сообщении пресс-службы президента, полученном 21 декабря корреспондентом "Кавказского узла".

Необходимо отметить, что, согласно грузинскому законодательству, срок давности по делу об убийстве Звиада Гамсахурдии истекает через 25 лет.

Константин и Цотнэ Гамсахурдия проводят голодовку в приемной здания Главной прокуратуры Грузии, где находятся ежедневно с утра до вечера, и уходят домой лишь ночевать.

"Мы уходим ночевать домой, так как в прокуратуре нет условий для ночевки и не разрешают", - рассказал сегодня корреспонденту "Кавказского узла" Константин Гамсахурдия.

Он сообщил, что он с братом во время голодовки пьют только воду - по четыре литра в день, за их состоянием здоровья наблюдают знакомые врачи, которые постоянно находятся рядом с ними в прокуратуре.

Константин Гамсахурдия пожаловался на ухудшение состояния здоровья. Он сообщил, что начал проводить голодовку во время гипертонии, и его беспокоят головокружение, слабость и боли в области сердца. По словам Константина Гамсахурдии, ему уже пришлось обратиться к врачу, были сделаны анализы, результаты которых, по его словам, "не утешительны".

Заявление президента Грузии он оценил положительно и сообщил, что, по его информации, парламент начал работу над внесением необходимого законодательства в закон.

Адвокат Константина и Цотнэ Гамсахурдии Амиран Гигуашвили утверждает, что расследование дела об убийстве первого президента Грузии затягивалось намеренно, а основных подозреваемых допросили лишь незадолго до закрытия дела.

«Кто мог совершить это преступление – это спецслужбы. Конкретный источник называет одного из бывших должностных лиц, который руководил Центром отряда бойцов спецназначения. Его допросили только 16 ноября (текущего года), и сейчас физически не хватает времени, чтобы перепроверить множество подозрительных фактов и вопросов, которые возникли после этого допроса», - заявил Амиран Гигуашвили.

По его словам, допрошенный до 2005 года занимал высокий пост в одном из подразделений Министерства обороны Грузии. «Соответственно, у этих людей (причастных к убийству Звиада Гамсахурдия) есть влияние. Вопрос, почему расследование на протяжении многих лет практически не продвигается, необходимо задать тем, кто должен провести качественное расследование», - подчеркнул Амиран Гигуашвили, слова которого передало 19 декабря «Эхо Кавказа».

Братья Гамсахурдия намерены обратиться в Европейский суд по правам человека, если дело об убийстве их отца будет закрыто 31 декабря за сроком давности, отмечает радиостанция.