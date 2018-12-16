Сыновья Звиада Гамсахурдии объявили голодовку

16 декабря 2018, 06:25

Константин и Цотнэ Гамсахурдия объявили голодовку, требуя расследовать дело об убийстве отца.

Как писал "Кавказский узел", в марте 2017 года сыновья Звиада Гамсахурдии и сторонники первого президента Грузии провели акцию протеста перед зданием парламента страны. Сыновья Звиада Гамсахурдии заявили, что следствие затягивает дело о гибели отца и не привлекает собранные ранее материалы.

Первый президент Грузии Звиад Гамсахурдия умер в декабре 1993 года в одном из селений региона Самегрело в Западной Грузии, где он вместе с несколькими своими сторонниками скрывался от властей. 10 ноября 2009 года начала работу временная комиссия по изучению обстоятельств смерти Гамсахурдии. В 2010 году она отклонила первоначальную версию Генпрокуратуры Грузии, согласно которой Гамсахурдия совершил самоубийство. В 2015 году прокуратура объявила о возобновлении расследования по статье "Убийство".

О проведении акции сыновья Звиада Гамсахурдия объявили в здании Главной прокуратуры страны. Константин и Цотнэ Гамсахурдиия предъявили властям Грузии претензии в связи с тем, что 31 декабря истекает 25-летний срок давности по делу о смерти их отца, после которого виновных посадить уже не смогут, сообщает 15 декабря "Грузия-онлайн".

По словам Константина Гамсахурдии, в закон должны быть внесены изменения, согласно которым в особых случаях "следствие должно продолжаться и должен быть другой срок давности".

"Под особыми случаями я подразумеваю те, что касаются первых лиц страны и их убийства", - уточнил он.

Цотнэ Гамсахурдия заявил, в свою очередь, что прокуратуре известно, кто является виновным в смерти его отца, пишет "Спутник-Грузия".

"Это конкретный человек, высокопоставленный чиновник, на которого указывают другие, но прокуратура пытается скрыть его", - приводит его слова издание.

Сыновьям первого президента страны было предложено встретиться со следователями и прокурором, чтобы обсудить материалы дела, однако Константин и Цотнэ Гамсахурдия не пришли на встречу, пишет "Тбилисская неделя" со ссылкой на главную прокуратуру Грузии.