Пользователи соцсетей приняли постановку Булгакова в Дагестане за "сатанинский праздник"

23 декабря 2018, 04:57

Внеклассное мероприятие по литературе по мотивам произведения Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" в Буйнакском медицинском училище пользователи социальных сетей назвали "сатанинским праздником".

В актовом зале Буйнакского медицинского училища 21 декабря прошло внеклассное мероприятие по литературе на тему "Литература на стыке Серебряного и Золотого века".

На мероприятии учащимся были представлены отрывки из произведений поэтов Серебряного века (конец XIX - начало XX века), а также из романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита", говорится в сообщении на сайте учебного заведения.

Театрализованная постановка, представленная студентам училища по мотивам эпизода "Великий бал у Сатаны" из романа Булгакова, вызвала критику в социальных сетях.

В частности, мероприятие раскритиковали пользователи паблика "Новости Дагестана" в социальной сети Instagram, администратор которого опубликовал небольшое видео в постановки, назвав его "сатанинским праздником". На записи запечатлен момент, посвященный главе «Великий бал у Сатаны».

"Буйнакск, очнись, ваши дети с ума сходят", - написал пользователь "tut_dagestan_pravba".

"Наша республика на 98% мусульмане. Никто, наверное, не будет спорить, что есть темы, которые нельзя трогать", - написала пользователь с ником ___kleopatra111___. "Тема поклонения кому-либо другому, кроме Всевышнего, даже в шутку запретна", - добавила она.

"Уволить все руководство медучилища и контроль за всеми мероприятиями, происходящими за этими стенами. Дагестанцы, проснитесь, или вы профукаете Родину", - написал пользователь "kamilkhabiev".

"Сколько есть великолепных произведений величайших поэтов и писателей... Сколько сценок можно было выбрать. Именно о Сатане надо говорить...?" - задается вопросом пользователь "bella00707".

Многие пользователи выступили в защиту студентов училища.

"Автор хочет сказать, что эти молодые люди - сатанисты. Вот он момент, средневековая охота на ведьм в новом формате", - считает пользователь "9999in1".

"Админу больше выкладывать нечего, как постановки из учебных заведений? У нас больше проблем нет?" - спрашивает пользователь "abdullaeva606".

Напомним, что в Дагестане неоднократно запрещались мероприятия, которые, по мнению местных поборников морали, шли вразрез с традиционной культурой. В ноябре в Аварском театре Махачкалы был сорван аниме-фестиваль. По словам журналистки Светланы Анохиной, дирекцию театра и организаторов фестиваля засыпали угрозами. Ранее, в 2016 году были отменены фестиваль красок в честь индуистского праздника Холи и концерт исполнителей готической музыки из Екатеринбурга Flos Florum.

Кроме того, в республике неоднократно отменялись концерты российских поп-звезд из-за угроз. В октябре свое выступление в Махачкале отменил рэпер Элджей (Алексей Узенюк), объяснив решение просьбой организаторов. Незадолго до этого были отменены концерты Егора Крида и рэпера Doni.