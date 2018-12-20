Власти Нальчика назначили экспертизу стройки после жалоб горожан

20 декабря 2018, 21:47

Независимая экспертиза проверит безопасность строительства магазина вплотную к двум накренившимся многоэтажкам, заявила администрация Нальчика после публикации "Кавказского узла" об угрозе обрушения дома.

Как писал "Кавказский узел", власти Нальчика предоставили арендатору участок между двумя накренившимися корпусами десятиэтажного жилого дома №14 по улице Московской, разрешив построить магазин. Жильцы многоэтажки заявили, что рытье траншей вплотную к просевшему фундаменту приведет к обрушению дома.

Пристройка с магазинами у дома по Московской, 14 была запланирована еще проектом застройки жилого района "Предгорный" 1988 года, сообщила администрация Нальчика. "В соответствии с утвержденным проектом детальной планировки, в ноябре 2017 года были сформированы земельные участки под торговые цели. Право аренды на сформированные земельные участки было реализовано на открытых торгах в строгом соответствии с земельным законодательством", - отмечается в ответе местных властей "Кавказскому узлу".

При этом проект строительства магазина не предполагает рытья котлованов по границам имеющейся застройки, утверждает пресс-служба администрации Нальчика.

"Несмотря на вышеизложенные факты, приняв во внимание озабоченность жителей дома, главой местной администрации г.о. Нальчик Т.Б. Ахоховым дано поручение провести дополнительную строительную экспертизу на предмет соответствия возводимых объектов требованиям безопасности при производстве строительно-монтажных работ с привлечением независимой экспертной организации", - говорится в ответе пресс-службы.