Жильцы многоэтажки в Нальчике заявили об угрозе разрушения дома

19 декабря 2018, 23:59

Власти Нальчика предоставили арендатору участок между двумя накренившимися корпусами десятиэтажного жилого дома, разрешив построить магазин. Строительство пристройки вплотную к просевшему фундаменту приведет к обрушению дома, заявили жильцы многоэтажки.

Жители многоэтажного дома №14 по улице Московской в Нальчике обратились 19 декабря к адвокату, чтобы добиться остановки работ по возведению пристройки для магазина к зданию. Корпусам жилого дома, между которыми с разрешения мэрии строится магазин, угрожает обрушение, заявили жильцы. Ранее они направили обращения в администрацию Нальчика, городскую прокуратуру, министерство строительства Кабардино-Балкарии и другие инстанции, сообщил побывавший на месте строительства магазина корреспондент "Кавказского узла".

«С апреля 2018 года к нашему дому приезжает тяжелая строительная техника и роет котлован прямо под фундаментом», - заявляли жильцы дома в обращении.

Десятиэтажный дом, построенный в 1998 году, состоит из семи блоков, между блоками имеется расстояние шириной около метра. Два корпуса - №6 и №7 - ранее дали крен, предположительно из-за неустойчивого грунта: корпуса просели и сомкнулись в верхней части, на стенах зданий появились трещины. При этом между зданиями, вплотную к фундаментам двух корпусов, вырыты траншеи и установлена опалубка для одноэтажного помещения магазина. Рытье котлована впритык к фундаменту может вызвать обрушение дома, опасаются жильцы.

Администрация Нальчика в ответ на все обращения жильцов сообщила, что «земельные участки, расположенные в торцах жилого дома по указанному адресу предоставлены в аренду по результатам открытых аукционов [...] с видом разрешенного использования «размещение магазинов и бытовое обслуживание» на основании ст.30 Земельного Кодекса РФ». Строительство на этих участках законно: «правообладатель воспользовался данным ему законом правом выбора указанного вида разрешенного использования принадлежащего ему на праве аренды земельного участка», говорится в ответе мэрии.

По информации чиновников, все необходимые разрешительные документы у арендатора имеются, а «проектная документация была разработана в соответствии с градостроительными нормами» и с соблюдением технических регламентов, «устанавливающих требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий».

По совам жильцов дома, администрация Нальчика не хочет вникать в суть проблемы. "На каком основании был выставлен на аукцион участок, впритык прилегающий к дому? Разве многоэтажному дому не положен даже один метр отмостки от фундамента? Кругом пустая территория, почему подальше нельзя этот магазин построить? Эта стройка создает угрозу обрушения дома, могут погибнуть люди", - заявила жительница дома Анита Балахова корреспонденту "Кавказского узла".

Ответы на все обращения, направленные жильцами дома в разные инстанции, приходили из администрации Нальчика, текст этих ответов совпадал дословно, отметила женщина.

«Здесь особенная ситуация, а администрация не хочет в это вникать. Здание наклонилось само по себе, а тут еще эта стройка. Неужели другого места не нашлось», - возмущена жительница дома Заира Таова.

Вопрос, почему строительство магазина ведется вплотную к дому, следует адресовать властям Нальчика, которые разрешили построить магазин на этом участке, заявил корреспонденту "Кавказского узла" арендатор участка и будущий владелец магазина Эльдар Ксанаев. Он подчеркнул, что все его действия согласованы с властями и законны.

Жильцы дома рассчитывают, что суд встанет на их сторону. У жителей дома есть шанс защитить свои права в суде, полагает руководитель юридической фирмы «Карданов и партнеры», юрист Мухадин Карданов.

Он сослался на нормативы СанПиН 2.1.2.2645-10, согласно которым, «на территории дворов жилых зданий запрещается размещать любые предприятия торговли и общественного питания…».

"Вероятно, потребуется проведение судебно-строительной экспертизы, которая должна дать заключение о допустимости или недопустимости подобного строительства в указанной ситуации", - сказал Карданов корреспонденту "Кавказского узла".