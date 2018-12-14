Скорая помощь. Фото Елены Синеок, Юга.ру

14 декабря 2018, 12:13

Шесть человек пострадали при ДТП в Кисловодске

Три водителя легковых машин и три пассажира доставлены сегодня в больницу после автоаварии в Кисловодске.

ДТП произошло сегодня ночью на проспекте Победы в Кисловодске, сообщило региональное управление ГИБДД.

"Водитель "Лады Гранта" выбрал небезопасную дистанцию и столкнулся с "Ладой Вестой", после чего по инерции выехал на встречную полосу, где столкнулся с ВАЗ-21093", - цитирует сообщение ведомства "Интерфакс-Юг".

По данным ГИБДД, пострадали все три водителя, а также три пассажира ВАЗ-21093, они доставлены в больницу.

"У всех участников ДТП произведен биозабор крови на установление состояния опьянения, по факту происшествия проводится проверка", - цитирует сотрудника управления "Блокнот Ставрополь".

"Кавказский узел" писал также, что в ночь на 5 декабря при столкновении двух легковых машин на трассе в Степновском районе Ставрополья погибли оба водителя и две пассажирки.

Примечание:

"Семь пассажиров автобуса пострадали при ДТП на Ставрополье", "11 человек стали жертвами ДТП с микроавтобусом на Ставрополье", "Трое жертв столкновения автобусов на трассе "Дон" остаются в больнице".

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