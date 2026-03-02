Джабраилов Умар Алиевич

Умар Джабраилов - бизнесмен, баллотировавшийся на выборах президента России (2000), сенатор от Чечни (2004-2009), основатель и лидер ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти".

Сообщение о смерти

2 марта 2026 года источники сообщили о смерти Умара Джабраилова . По данным одних источников, он покончил с собой в Москве, рядом с ним найден пистолет. По сообщениям "Коммерсанта", он был найден с огнестрельным ранением в голову и скончался в больнице, Джабраилова опознали его охранники . Банковские счета бизнесмена были заблокированы из-за долга в 40 тысяч рублей перед налоговыми органами .

Порезы на руках

1 апреля 2020 года Умар Джабраилов был доставлен в московский институт Склифосовского из гостиницы "Измайловская" с порезами на руках. Врачам он объяснил порезы на руках шоковым состоянием, к приезду скорой он замотал раны полотенцем. Джабраилов был помещен в отделение психосоматических расстройств .

Стрельба в гостинице

В ночь на 30 августа 2017 года Умар Джабраилов был задержан в Москве после стрельбы из наградного пистолета в гостинице Four Seasons (гостиница "Москва"). Он якобы открыл стрельбу в потолок номера отеля из своего наградного пистолета Ярыгина в связи с тем, что заказанную в номер еду доставила уборщица отеля, а не официант. Бизнесмена поместили в изолятор временного содержания. По факту стрельбы возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

"Произошло недоразумение, о чем я сожалею, да. Но тому предшествовали какие-то мероприятия со стороны сотрудников гостиницы. У меня был нервный срыв, я не причинил никакого вреда, так чуть-чуть погулял. Я сожалею о случившемся. Приношу извинения тем, кому я доставил неудобства... Но как мужчина поступил правильно", — рассказал Джабраилов .

30 августа ОВД "Китай-город", "опасаясь нападения земляков задержанного", ввели в районе план "Крепость" и пропускают только жителей, зарегистрированных в Китай-городе .

Вечером 30 августа Джабраилова отпустили под подписку о невыезде.

В конце октября мировой судья Тверского района Москвы оштрафовал Джабраилова на четыре тысячи рублей потреблении наркотиков. В ноябре 2017 года суд приговорил Джабраилова к штрафу в 500 тыс. рублей. Вскоре стало известно, что в момент инцидента Джабраилов был под воздействием наркотиков .

Биография

Умар Джабраилов родился 28 июня 1958 года в г.Грозном Чечено-Ингушской АССР, чеченец .

В 1973 - 1977 годах учился в в пушно-меховом техникуме в Москве.

С 1977 по 1979 год проходил срочную воинскую службу в ракетных войсках стратегического назначения в г.Коростень Житомирской области. В армии вступил в КПСС, в которой состоял до 1989 года.

После армии поступал в Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) МИД СССР, но не добрал балла. Окончил подготовительные курсы при МГИМО.

В 1985 году окончил экономический факультет МГИМО по специальности "Международные экономические отношения" . Получил свободное распределение, но около года не мог устроиться на работу из-за отсутствия прописки в Москве.

В 1986 - 1988 годах работал лаборантом МГИМО, а затем инспектором-искусствоведом в кооперативной галерее "Москва" .

Предпринимательская деятельность

С 1989 по 1992 год являлся представителем ряда западных компаний в Москве.

В декабре 1992 года основал собственную фирму "Данако" (поставки нефтепродуктов для государственных предприятий). На тот момент "Данако" имела 4 работающих и 6 строящихся бензоколонок .

В 1994 году познакомился с американским предпринимателем Полом Тейтумом, учредителем совместного предприятия "Интурист-РедАмер Гостиница и Деловой Центр", и помог ему выиграть дело о выселении из гостиницы "Славянская", которую арендовало СП "Интурист-РедАмер".

В 1994 - 1997 годах был первым заместителем генерального директора, и.о. генерального директора СП "Интурист-РедАмер Гостиница и Деловой Центр". На эту должность Джабраилов был рекомендован правительством Москвы (в частности, департаментом внешних связей).

В 1996 году Пол Тейтум обвинил Умара Джабраилова в намерении организовать покушение на него из-за желания вывести американского предпринимателя из числа учредителей СП. В ноябре 1996 Тейтум был убит. Причастность Умара Джабраилова к гибели американца не была доказана, однако ему был запрещен въезд в США ..

Международный арбитражный суд в Стокгольме удовлетворил иск, подготовленный Джабраиловым, о расторжении договора с "Америкомом" на управление СП "Рэдиссон-Славянская".

С декабря 1996 года Джабраилов является заместителем генерального директора, директором по маркетингу и сдаче в аренду ОАО "Манежная площадь".

В октябре 1997 года правительство Москвы удовлетворило прошение Джабраилова об освобождении его от должности и.о. генерального директора комплекса "Рэдиссон-Славянская". Джабраилов стал советником и.о. генерального директора этого комплекса.

В 1997 году возглавил группу "Кремлин плаза" (Кrеmlin Рlаzа), а также был членом совета директоров банка "Российский капитал".

В начале 2000-х годов Джабраилов входил в совет директоров банка "Российский капитал", и в апреле 2001 года был избран председателем совета директоров банка "Первое ОВК" после приобретения его крупного пакета акций .

Участие в президентских выборах

В декабре 1999 года Умар Джабраилов объявил о своем намерении баллотироваться в президенты России. В январе 2000 годв он был выдвинут инициативной группой "Сила разума" кандидатом в президенты России. 21 февраля 2000 был зарегистрирован Центризбиркомом в качестве кандидата на пост президента России .

В феврале 2000 года Московская городская прокуратура возбудила уголовное дело по фактам подделки инициативными группами подписных листов в поддержку Джабраилова.

На выборах, состоявшихся 26 марта 2000 года, Умар Джабраилов занял последнее, одиннадцатое место, получив 0,08% голосов избирателей.

Комментируя свое участие в выборах Джабраилов впоследствии отметил: «Я сумел выполнить свой долг перед Всевышним и государством, когда помог великой державе Россия доказать всему миру, что у нас нет геноцида чеченского народа. О каком геноциде может идти речь, если представитель этой нации выдвигается кандидатом в президенты РФ? Пусть я не победил на выборах в 1999 году, без ложной скромности могу сказать, что мне тогда повезло стать тем человеком, который своим поступком, а в те годы это действительно был смелый поступок, поднял дух чеченского народа» .

Джабраилов в политике

5 января 2004 года Джабраилов был назначен представителем Чечни в Совете Федерации, после чего он покинул должность президента группы "Плаза", лишившейся к этому времени своих основных активов. В верхней палате парламента Джабраилов стал заместителем председателя комитета Совета Федерации по международным делам.

На этом посту в ноябре 2006 года Умар Джабраилов был первым должностным лицом, предложившим Алу Алханову уйти с поста президента республики. Алханов добровольно сложил с себя полномочия в феврале 2007 года и на его место был избран Рамзан Кадыров.



В июле 2007 года полномочия Джабраилова в Совете Федерации были продлены, но в октябре 2009 года он досрочно, по собственному желанию, покинул пост сенатора.

В марте 2005 года при поддержке Джабраилова было создано общественное движение «Российское исламское наследие». Председателем движения избран младший брат Умара Джабраилова - Хусейн Джабраилов. Сам Умар Джабраилов вместе с президентом Татарстана Шаймиевым возглавил попечительский совет движения. Движение существовало до 2013 года.

С 2009 по 2013 год Умар Джабраилов был советником помощника президента России Сергея Приходько по международным делам .

Летом 2014 года Умар Джабраилов учредил общественную ассоциацию предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти".

С 2014 года Джабраилов - заместитель председателя Российско-арабского делового совета. Президент Российско-катарского делового совета .

Умар Джабраилов - член «Единой России». После возбуждения против в августе 2017 года него уголовного дела членство в партии было приостановлено . В июле 2018 года он был окончательно исключен из партии из-за судимости.

Семья

Умар Джабраилов дважды разведен.

Имеет двух дочерей от второго брака, которые проживают в Монако.

Награды и звания

С 2011 года Умар Джабраилов - председатель попечительского совета Московского музея современного искусства .

Почетный академик Российской академии художеств. Действительный член Российской академии естественных наук.

Кандидат политических наук. Тема диссертации — "Тенденции развития эффективного государства как актора современных международных отношений: на материалах внешней политики Российской Федерации" .

Владеет английским, немецким, итальянским языками; понимает французский, испанский, чешский, венгерский.

