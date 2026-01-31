Волонтеров воодушевило участие популярного анапского блогера в уборке мазута

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Блогер Юрий Озаровский, обнаружив старые выбросы мазута на пляже у реки Можепсин, обратился к волонтерам и за несколько часов собрал пять мешков мазута. Волонтеры не могут самостоятельно убрать весь берег, но могут подать пример и научить правильно очищать песок, указал штаб "Сети, сито, лопата", отметив, что именно такой реакции и ждут на свою работу.

Как писал "Кавказский узел", пляж на Пионерском проспекте, который проходил механизированную очистку, усеян мелкой мазутной крошкой, указали волонтеры.

Об обнаружении старого мазута на одном из пляжей сообщил в своем Telegram-канале блогер Юрий Озаровский, у которого насчитывается более 48 тысяч подписчиков.

"Нашёл мазут на пляже, обратился в "Сети, сито, лопата". Ребята дали оборудование и обучили работе, буду чистить пляж "Можепсин" от старого мазута", - написал он 30 января в своем Telegram-канале.

На видео он показал, что участок, на котором ветром снесло верхний слой песка, в результате чего обнажился слой с мазутной крошкой, небольшой и находится у дюны. Волонтеры предоставили блогеру "мольберт" для просеивания песка. За четыре часа работы Озаровскому удалось собрать пять мешков мазута.

"Мы не можем спасти весь берег. Просто физически. Но мы можем подать пример, можем поделиться инструментом, можем научить на нем работать, дать расходники. Мы просто хотим быстрее и вместе справиться с тем, чего быть не должно на берегу", - прокомментировал штаб участие блогера в уборке, поблагодарив его за реальную помощь.

Между тем, власти в очередной раз отчитались об отсутствии новых выбросов мазута. Так, оперштаб Краснодарского края рапортовал об отсутствии новых выбросов с 23 по 29 января. Как указано в сообщении, сотрудники "Кубань СПАСа" следят за состоянием защитного вала у кромки воды, в частности, восстанавливают смытые штормами сети.

Об отсутствии выбросов отчиталось и правительство России, следует из отчета комиссии по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Керченском проливе, опубликованного в Telegram-канале правительства 30 января.

Напомним, ранее волонтеры сообщали, что интерес к очистке берега значительно снизился по сравнению с первыми месяцами после катастрофы и сил не хватает.

18 апреля 2025 года Роспотребнадзор признал непригодными для отдыха 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюкского района.