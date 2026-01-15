Правозащитники признали политзаключенным осужденного за госизмену жителя Темрюка

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Уроженец Темрюка Руслан Орловский, осужденный на шесть лет по обвинению в попытке присоединиться к украинскому подразделению, подвергался “карусельным арестам”, что правозащитники считают признаком фальсификации дела.

Как писал "Кавказский узел", в 2024 году военный суд в Ростове-на-Дону признал жителя Темрюка виновным в приготовлении к участию в террористической организации и госизмене. Мужчина, которого силовики задержали "при попытке выезда на территорию Украины", был приговорен к шести годам строгого режима.

Правозащитный проект "Поддержка политзаключенных. Мемориал"* признал политическим заключенным 35-летнего жителя Темрюка Руслана Орловского, осужденного по обвинению в попытке выехать в Украину для участия в боевых действиях против российских военных.

Руслан Орловский был задержан не позднее ноября 2023 года. Обвинение утверждает, что его задержали при попытке выезда из России. Правозащитники указывают, что независимых подтверждений версии ФСБ нет, однако имеется признак фальсификации материалов дела - Орловского после задержания подвергли "карусельным" арестам по административным статьям. Этот способ длительного содержания человека под стражей до предъявления уголовного обвинения дает силовикам время сфабриковать дело, в период “карусельных арестов” подозреваемые подвергаются давлению.

Правозащитники напомнили, что Орловский был приговорен к шести годам строгого режима весной 2024 года - согласно приговору, он связался с представителями украинских спецслужб и собирался присоединиться к некоему "военизированному объединению", признанному в РФ террористической организацией.

По мнению правозащитников, Орловский не должен подвергаться уголовному преследованию, даже если утверждения обвинения о его намерениях достоверны, поскольку описанные обвинением действия не подпадают под определение госизмены, признаваемое международным правом.

Также они указали, что фабула дела Орловского не уникальна - по аналогичным обвинениям были осуждены граждане РФ из разных регионов. “Схожесть дел россиян из разных концов страны наводит на мысль, что под видом представителей (украинских подразделений) в сети с ними могли общаться сотрудники ФСБ, а уголовное преследование стало результатом оперативной провокации”, - говорится в сообщении проекта от 14 января.

Руслан Орловский родился в городе Темрюк на Кубани в мае 1990 года. Его данные были внесены в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга еще до приговора, в феврале 2024 года, следует из сообщений Telegram-бота, отслеживающего обновления списка. Первоначально данные Орловского были внесены в перечень с ошибочным указанием года рождения (1980), спустя неделю в них внесли исправление.

* внесены в реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.