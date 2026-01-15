×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
05:30, 15 января 2026

Правозащитники признали политзаключенным осужденного за госизмену жителя Темрюка

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Уроженец Темрюка Руслан Орловский, осужденный на шесть лет по обвинению в попытке присоединиться к украинскому подразделению, подвергался “карусельным арестам”, что правозащитники считают признаком фальсификации дела. 

Как писал "Кавказский узел", в 2024 году военный суд в Ростове-на-Дону признал жителя Темрюка виновным в приготовлении к участию в террористической организации и госизмене. Мужчина, которого силовики задержали "при попытке выезда на территорию Украины", был приговорен к шести годам строгого режима. 

Правозащитный проект "Поддержка политзаключенных. Мемориал"* признал политическим заключенным 35-летнего жителя Темрюка Руслана Орловского, осужденного по обвинению в попытке выехать в Украину для участия в боевых действиях против российских военных. 

Руслан Орловский был задержан не позднее ноября 2023 года. Обвинение утверждает, что его задержали при попытке выезда из России. Правозащитники указывают, что независимых подтверждений версии ФСБ нет, однако имеется признак фальсификации материалов дела - Орловского после задержания подвергли "карусельным" арестам по административным статьям. Этот способ длительного содержания человека под стражей до предъявления уголовного обвинения дает силовикам время сфабриковать дело, в период “карусельных арестов” подозреваемые подвергаются давлению. 

Правозащитники напомнили, что Орловский был приговорен к шести годам строгого режима весной 2024 года - согласно приговору, он связался с представителями украинских спецслужб и собирался присоединиться к некоему "военизированному объединению", признанному в РФ террористической организацией.  

По мнению правозащитников, Орловский не должен подвергаться уголовному преследованию, даже если утверждения обвинения о его намерениях достоверны, поскольку описанные обвинением действия не подпадают под определение госизмены, признаваемое международным правом. 

Также они указали, что фабула дела Орловского не уникальна - по аналогичным обвинениям были осуждены граждане РФ из разных регионов. “Схожесть дел россиян из разных концов страны наводит на мысль, что под видом представителей (украинских подразделений) в сети с ними могли общаться сотрудники ФСБ, а уголовное преследование стало результатом оперативной провокации”, - говорится в сообщении проекта от 14 января. 

Руслан Орловский родился в городе Темрюк на Кубани в мае 1990 года. Его данные были внесены в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга еще до приговора, в феврале 2024 года, следует из сообщений Telegram-бота, отслеживающего обновления списка. Первоначально данные Орловского были внесены в перечень с ошибочным указанием года рождения (1980), спустя неделю в них внесли исправление. 

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook**, Instagram**, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* внесены в реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
03:32, 15 января 2026
Боец из Северной Осетии убит на Украине
23:55, 14 января 2026
Военный из Дагестана убит в зоне СВО
17:52, 14 января 2026
Четверо осужденных в Азербайджане на длительные сроки переданы Армении
08:20, 14 января 2026
Боец из Волгоградской области убит на Украине
03:48, 14 января 2026
Несколько многоэтажек повреждены в Ростове-на-Дону во время воздушной атаки
22:05, 13 января 2026
Участник РДК* приговорен к длительному сроку за вербовку жителей Грузии
Все события дня
Новости
Мужчина около состава с горючим. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
06:27, 15 января 2026
Украинец осужден на Кубани по делу о минировании составов с горючим
Дорожная техника убирает мешки с мазутом. 14 января 2026 г. Скриншот видео https://t.me/shtab_delfin/1771
19:27, 14 января 2026
Волонтеры сообщили о сборе 635 мешков мазута у мыса Тузла
Дворник убирает снег. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
04:47, 14 января 2026
Жители Краснодара сочли постановкой уборку улиц города от снега
Наручники и смартфон. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
00:52, 14 января 2026
Житель Крыма осужден на Кубани за призывы к терроризму
00:25, 13 января 2026
Жители Краснодара упрекнули коммунальщиков в бездействии во время снегопада
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
12:49, 15 декабря 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Артемий Останин со следами побоев после задержания и ранее на сцене. Фото: https://t.me/Merkacheva/3467, Telegram-канал "Москва 24" Главное об избиении и аресте комика Артемия Останина

Мзия Амаглобели в суде. Кадр видео Mtavari Arkhi www.youtube.com/watch?v=c2L7diLWkG4 Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки

Теракт в Кизляре и Первомайском 9–18 января 1996 года. Фото http://kavtoday.ru/8205 Теракт в Кизляре и Первомайском 9-18 января 1996 года

Последние записи в блогах
Фото
13:52, 21 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Раньше не замечали... Юрия Напсо могут лишить депутатских полномочий
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Все блоги
Аналитика
14:14, 5 января 2026
2 человека погибли и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в IV квартале 2025 года
13:41, 5 января 2026
В декабре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе был убит один человек
Темы дня
Айна Манькиева. Фото: правозащитная группа "Марем" / Telegram
15 января 2026, 01:34
Сбежавшая из Ингушетии девушка задержана в Москве

Дорожная техника убирает мешки с мазутом. 14 января 2026 г. Скриншот видео https://t.me/shtab_delfin/1771
14 января 2026, 19:27
Волонтеры сообщили о сборе 635 мешков мазута у мыса Тузла

Аслан Трахов. Фото: ALDOR46 / Wikipedia
14 января 2026, 12:57
Оставлено в силе решение о конфискации активов Аслана Трахова

Свалка мусора на окраине Сунжи. 13 января 2026 г. Скриншот видео https://t.me/fortangaorg/21212
14 января 2026, 11:58
Власти признали нерешенную проблему свалки мусора на окраине Сунжи

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше