Житель Темрюка осужден на шесть лет колонии по делу о госизмене

01 июля 2024, 12:46

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Суд приговорил к шести годам колонии жителя Темрюка, признав его виновным в попытке выехать на Украину и примкнуть к террористической организации, сообщила ФСБ.

Как писал "Кавказский узел", 18 апреля Краснодарский краевой суд приговорил к семи годам колонии 21-летнего жителя станицы Ленинградской Даниила Зинковского, признав его виновным в госизмене. По данным суда, Зинковский пытался перейти на сторону Украины и вступить в одно из вооруженных формирований.

Военный суд в Ростове-на-Дону признал жителя Темрюка виновным в приготовлении к участию в террористической организации и госизмене, сообщает пресс-служба УФСБ по Краснодарскому краю.

"Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю задержали жителя Темрюка при попытке выезда на территорию Украины", - цитирует сегодня сообщение ведомства "Интерфакс".

Суд признал мужчину виновным по статьям 30 и 275 (приготовление к государственной измене) и статьям 30 и 205.5 (приготовление к участию в деятельности террористической организации) УК РФ. Подсудимый приговорен к шести годам колонии строгого режима, информирует агентство.

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