Жилой дом поврежден дроном в Славянске-на-Кубани
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Крыша частного дома повреждена в Славянске-на-Кубани обломками беспилотника, также фрагменты дрона были обнаружены в Крымском районе. Минобороны отчиталось о четырех уничтоженных над территорией Кубани БПЛА.
Как писал "Кавказский узел", вечером 10 января над Северским районом Кубани были сбиты три БПЛА, их обломки упали около станицы Смоленской.
Беспилотники были сбиты в Славянском и Крымском районах сегодня днем, угроза атаки дронов в этих районах была объявлена около 16.14 мск. В течение часа после оповещения об опасности оперштаб Кубани обнародовал данные о последствиях атаки в двух районах.
В Славянске-на-Кубани обломки БПЛА повредили крышу частного дома, пострадавших, "по предварительной информации", нет. Также фрагменты беспилотника упали на автодорогу в направлении хутора Верхнеадагум в Крымском районе, там также обошлось без пострадавших, говорится в сообщениях оперативного штаба в Telegram.
Минобороны РФ, в свою очередь, отчиталось, что с 08.00 до 16.00 мск дежурные средства ПВО уничтожили четыре дрона над территорией Краснодарского края. Еще пять беспилотников были сбиты над акваторией Азовского моря, говорится в публикации ведомства.
Из-за ограничений в работе аэропорта Краснодара авиакомпания "Аэрофлот" отменила 11 рейсов, запланированных на сегодня. Отменены, в частности, рейсы из Краснодара в Москву и обратно, из Краснодара в Ереван и обратно, а также из Краснодара в Екатеринбург, отмечает "РБК-Кубань".
От атак дронов регулярно страдают жители поселков Афипского и Ильского в Северском районе Кубани, где расположены нефтеперерабатывающие заводы. Так, 14 декабря 2025 года власти Кубани сообщили, что во время атаки дронов "обломки БПЛА" повредили пять частных домов в поселке Афипском.
Сами нефтезаводы также неоднократно подвергались атакам беспилотников. Так, 29 ноября 2025 года в результате воздушной атаки на заводе в поселке Афипском произошел пожар, работники были эвакуированы. В тот же день пожар был потушен.
7 сентября 2025 года оборудование Ильского нефтезавода загорелось в результате атаки. Власти отчитались об оперативной ликвидации пожара.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.