Силовики использовали водомет против протестующих у дворца президента Грузии
Для разгона демонстрантов у дворца президента Грузии силовики использовали водометы и спрей, в ответ в них летят петарды. По крайней мере один человек ранен, также сообщается о задержаниях.
Как писал "Кавказский узел", сегодня в Грузии проходят муниципальные выборы, на четыре года будут избраны 64 мэра и 2058 депутатов местных советов. Восемь оппозиционных партий отказались участвовать в выборах, лишь оппозиционные "Лело - Сильная Грузия" и "Гахария - за Грузию" не поддержали бойкот и выдвинули своих кандидатов. Оппозиция, участвующая в выборах, заявила о нарушениях, на 12.00 (11.00 мск) подано более 100 жалоб. В центре Тбилиси собрались тысячи людей на протестной акции. Оперный певец Паата Бурчаладзе озвучил декларацию о том, что власть в Грузии принадлежит народу, после этого у президентского дворца начались столкновения с силовиками. Пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала происходящее провокацией.
Именно эти выборы определят политический баланс в Грузии на ближайшие годы. Следующие масштабные выборы в стране запланированы лишь на 2028 год, поэтому нынешнее голосование фактически станет ключевым для власти и оппозиции, говорится в справке "Кавказского узла" "Муниципальные выборы в Грузии 4 октября 2025 года".
У президентского дворца участники протеста закидывают силовиков петардами, передает Sova Грузия.
Спецназ и водометы двинулись к президентскому дворцу, силовики применили против протестующих водометы, передает Новости Грузия.
Как следует из трансляции телекомпании "Пирвели" в ходе противостояния с силовиками есть раненые, по крайней мере один человек доставлен в машину скорой помощи.
В результате инцидента пострадал сотрудник спецназа, которому находившиеся на месте происшествия граждане помогли добраться до скорой, пишет Tbilisi Life.
Часть протестующих переместилась к президентскому дворцу после того, как на акции на площади Свободы один из лидеров оппозиции Муртаз Зоделава заявил, что «начинает действовать мужская сила» и призвал демонстрантов взять в свои руки ключи от резиденции президента, приводит хронологию события Paper Kartuli.
Через примерно 15 минут люди собрались у резиденции, смогли разрушить железные ограждения, отделяющие двор резиденции от улицы. Некоторые зашли на территорию, телеканалы в прямом эфире сообщили о задержанных. Спецназ применил перцовый спрей и водомет.
Оппозиционеры и активисты с 28 ноября 2024 года выходят в Тбилиси на ежедневные акции к парламенту Грузии и перекрывают движение автомобилей по проспекту Руставели, требуя освободить всех арестованных демонстрантов и назначить новые парламентские выборы. 3 октября, в 310-й день непрерывных акций, активисты вновь перекрыли движение по проспекту.
Материалы об этих муниципальных выборах и протестах сторонников оппозиции "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Грузия: выборы на фоне протестов".
