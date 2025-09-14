Участники протестов в Тбилиси озвучили намерение бороться до победы

На 291-й день протестов участник проевропейских акций заблокировали движение у парламента Грузии, они скандировали лозунги: "До конца" и "Бойтесь власти народа". МВД сообщило об уголовном деле против лидера партии "Дроа" Элене Хоштарии за порчу предвыборного баннера Кахи Каладзе.

Как писал "Кавказский узел", сторонники евроинтеграции собрались 13 сентября на организованный оппозицией марш с призывом не допустить отмены безвизового режима с Евросоюзом, в числе протестующих - пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили и лидер партии "Дроа" Элене Хоштария. Участники шествия окончили его у парламента Грузии и заблокировали проспект Руставели в 290-й день протестов.

Протестующие перекрыли дорогу на 291-й день акции протеста. Ранее сегодня сторонники евроинтеграции собрались у здания Общественного вещателя и двинулась к парламенту. Они скандировали лозунги: «Бойтесь власти народа», «До конца». Протестующие принесли с собой баннеры различного содержания, а также флаги Грузии и Евросоюза. На место также стянуты силы полиции. Требования протестующих остаются неизменными: назначить новые парламентские выборы и освободить задержанных во время протестов, сообщает "Интерпрессньюс".

Одна из лидеров «Коалиции за перемены», лидер оппозиционной партии “Droa” Элене Хоштариа, оставила надпись «Русская мечта» на предвыборном баннере кандидата в мэры Тбилиси Кахи Каладзе и ныне занимающего этот пост, сообщила Publika. «Солидарность с Меги», — написала Хоштария в социальной сети.

10 сентября полиция отчиталась, что по обвинению в порче предвыборных баннеров правящей партии задержана студентка Меги (Ирма) Диасамидзе. На акциях протеста 11 сентября протестующие требовали ее освобождения. Суд в Тбилиси освободил под залог 23-летнюю Диасамидзе, обвиненную в повреждении предвыборного баннера "Грузинской мечты" во время акции протеста. Деньги для залога собрали для нее участники протестов.

МВД Грузии сообщило об уголовном деле против Хоштарии. «Министерство внутренних дел на основании обращения представителей партии "Грузинская мечта“ начало расследование факта повреждения предвыборных баннеров по статье 187 Уголовного кодекса, что предусматривает повреждение или уничтожение имущества. Согласно сообщению, данное действие совершила одна из лидеров коалиции "За перемены“ — Элене Хоштариа. Правоохранительные органы проводят следственные действия, а на основании экспертизы будет установлена точная сумма ущерба, после чего последует соответствующая правовая реакция», — процитировало издание заявление ведоммства.

Напомним, ранее восемь оппозиционных партий заявили о бойкоте муниципальных выборов, намеченных на 4 октября. В июле президент Михаил Кавелашвили сообщил, что готов помиловать лидеров оппозиции, осужденных за неявку на заседания парламентской комиссии, в обмен на их участие в муниципальных выборах. После этого коалиция "Лело - Сильная Грузия" отказалась от бойкота выборов.

