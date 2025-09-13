×

Кавказский узел

Лента новостей
21:38, 13 сентября 2025

Марш в защиту безвизового режима с ЕС прошел в Тбилиси в 290-й день протестов

Шествие в защиту безвиза. Стоп-кадр видео Publika от 13.09.25, https://www.facebook.com/publika.ge/videos/2040341053438296 (деятельность компании Meta, владеющей соцсетью, запрещена в России).

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сторонники евроинтеграции собрались на организованный оппозицией марш с призывом не допустить отмены безвизового режима с Евросоюзом, в числе протестующих - пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили. Участники шествия окончили его у парламента Грузии и заблокировали проспект Руставели в 290-й день протестов.

Как писал "Кавказский узел", сторонники евроинтеграции Грузии анонсировали намеченный на  13 сентября марш в защиту безвизового режима. "Грузинская мечта" отказалась выполнить четыре рекомендации Евросоюза, - освободить политзаключенных, прекратить репрессии, отменить репрессивные законы и смягчить политический климат, которые были условием сохранения безвиза, указывают оппозиционеры. 

Протестующие в Тбилиси с 28 ноября 2024 года выходят в Тбилиси на ежедневные акции к парламенту Грузии и перекрывают движение автомобилей по проспекту Руставели, требуя освободить всех арестованных демонстрантов и назначить новые парламентские выборы. С 8 по 11 сентября они также проводили акции протеста у предвыборного штаба "Грузинской мечты" на проспекте Меликишвили. 

В Тбилиси проходит митинг с призывом к защите безвизового режима с Евросоюзом. Протестующие собрались у первого корпуса Тбилисского госуниверситета. Оттуда они направились к парламенту Грузии, по пути сделав остановку у предвыборного штаба мэра Кахи Каладзе, сообщило агентство "Новости Грузии".

Митинг организовали восемь оппозиционных партий, которые бойкотируют местные выборы 4 октября. Предложенный ими слоган: «Нет русскому режиму – защищай безвизовый, защищай независимость».

Участники акции уверены – конечное решение по безвизу будет зависеть от судьбы политических заключенных. Они призывают к немедленному освобождению всех критиков власти.

"Грузия находится на грани приостановки безвизового режима с Европейским Союзом. Мы, граждане Грузии, теряем важнейшее благо, страна слабеет и оказывается в заложниках у России, вместе с нашими семьями. Во всём этом виноват только российский режим Иванишвили, который делает всё, чтобы остановить безвизовый режим, уничтожить европейское и евроатлантическое будущее Грузии", - цитирует Tbilisi Life анонс акции.

Саломе Зурабишвили на акциии протеста. Скриншот фото Publika от 13.09.25, https://www.facebook.com/photo?fbid=1548897836509761&set=a.715406393192247(деятельность компании Meta, владеющей соцсетью, запрещена в России).В шествии, которое прошло в 290-й день протестов, приняли  участие пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили и лидер партии "Дроа" Элене Хоштария. К маршу присоединились члены семей узников совести, передает Publika.

Напомним, ранее восемь оппозиционных партий заявили о бойкоте муниципальных выборов, намеченных на 4 октября. В июле президент Михаил Кавелашвили сообщил, что готов помиловать лидеров оппозиции, осужденных за неявку на заседания парламентской комиссии, в обмен на их участие в муниципальных выборах. После этого коалиция "Лело - Сильная Грузия" отказалась от бойкота выборов.

Автор: "Кавказский узел"

Показать больше