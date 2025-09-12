Проспект Руставели в Тбилиси перекрыт в 289-й день подряд

Сторонники евроинтеграции Грузии провели традиционную акцию у здания парламента и готовятся к массовому шествию в защиту безвизового режима 13 сентября.

Как писал "Кавказский узел", протестующие в Тбилиси с 28 ноября 2024 года выходят в Тбилиси на ежедневные акции к парламенту Грузии и перекрывают движение автомобилей по проспекту Руставели, требуя освободить всех арестованных демонстрантов и назначить новые парламентские выборы. С 8 по 11 сентября они также проводили акции протеста у предвыборного штаба "Грузинской мечты" на проспекте Меликишвили.

Участники ежедневной акции протеста в Тбилиси сегодня вечером вновь собрались у здания парламента Грузии и перекрыли движение по проспекту Руставели в 289-й день подряд, передает Publika.

Сторонники евроинтеграции Грузии готовятся к назначенному на 13 сентября маршу в защиту безвизового режима. Эта акция была анонсирована еще в конце августа. "Грузинская мечта" отказалась выполнить четыре рекомендации Евросоюза, - освободить политзаключенных, прекратить репрессии, отменить репрессивные законы и смягчить политический климат, - которые были условием сохранения безвиза, указывают оппозиционеры.

Начало акции под лозунгом “Нет российскому режиму, защити безвиз!” назначена на 19.00 по местному времени. Протестующие соберутся у здания Тбилисского госуниверситета и отправятся маршем к зданию парламента, передает телекомпания Formula.

