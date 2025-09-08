Двое военных из Дагестана убиты на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Акиф и Асиф Рамазановы из Хивского района убиты в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти назвали имена не менее 1545 убитых там бойцов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 7 сентября были официально признаны убитыми в военной операции не менее 1543 военнослужащих из Дагестана.

Имена еще двоих убитых на Украине военных из Дагестана обнародовал глава Хивского района. Братья Акиф и Асиф Рамазановы были уроженцами села Юхари-Ярак.

Младший сержант, командир отделения Акиф Рамазанов служил по контракту в Чечне, прежде чем отправиться в зону военных действий на Украине, отмечается в сообщении официального Telegram-канала муниципалитета.

Таким образом, официально признаны убитыми в зоне боев на Украине не менее 1545 комбатантов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.