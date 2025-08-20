Военный осужден в Нальчике за самовольное оставление части

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Роман Чухин осужден в Нальчике по уголовному делу об уклонении от прохождения военной службы в период мобилизации.

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября 2022 года в УК РФ были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. Ужесточение законов после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части.

Нальчикский гарнизонный военный суд вынес обвинительный приговор в отношении военнослужащего Минобороны России Романа Чухина, осужденного за совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 337 УК РФ. Было установлено, что Роман Чухин без уважительных причин 3 октября 2024 г. в период мобилизации самовольно оставил воинскую часть, дислоцированную в г. Чебаркуле Челябинской области, - сообщает Нальчикский гарнизонный военный суд на странице "ВКонтакте" 20 августа.

В судебном заседании Чухин вину признал полностью. Подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет в исправительной колонии общего режима.

Отметим, что в пресс-релизе суда имя военнослужащего не указано. В карточке дела на сайте суда указано, что осужденного зовут Роман Чухин. Его интересы защищал адвокат Аслан Тяжгов.

Напомним, 21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.