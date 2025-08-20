×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
19:26, 20 августа 2025

Военный осужден в Нальчике за самовольное оставление части

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Роман Чухин осужден в Нальчике по уголовному делу об уклонении от прохождения военной службы в период мобилизации.

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября 2022 года в УК РФ были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. Ужесточение законов после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части.

Нальчикский гарнизонный военный суд вынес обвинительный приговор в отношении военнослужащего Минобороны России Романа Чухина, осужденного за совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 337 УК РФ. Было установлено, что Роман Чухин без уважительных причин 3 октября 2024 г. в период мобилизации самовольно оставил воинскую часть, дислоцированную в г. Чебаркуле Челябинской области, - сообщает Нальчикский гарнизонный военный суд на странице "ВКонтакте" 20 августа.

В судебном заседании Чухин вину признал полностью. Подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет в исправительной колонии общего режима.

Отметим, что в пресс-релизе суда имя военнослужащего не указано. В карточке дела на сайте суда указано, что осужденного зовут Роман Чухин. Его интересы защищал адвокат Аслан Тяжгов.

Напомним, 21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Кавказский узел

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Приэльбрусье. Фото: LxAndrew. https://ru.wikipedia.org/
17:01, 20 августа 2025
Два альпиниста погибли в Кабардино-Балкарии
Военный на СВО. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
08:50, 20 августа 2025
Боец из Кабардино-Балкарии убит в военной операции
Нападение на судью в Камышине. Кадр видеозаписи камеры наблюдения. Скриншот https://bloknot-volgograd.ru/news/sudyu-zhestoko-ubili-v-kamyshine--1888620
02:08, 20 августа 2025
За неделю с 11 по 17 августа в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России убит один человек
Российские военные. Кадр видео Минобороны России https://t.me/mod_russia/39323
22:55, 19 августа 2025
Признанные человеческие потери юга России на Украине превысили 7250
21:03, 19 августа 2025
Временная объездная дорога открыта в Тырныаузе
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
17:27, 20 августа 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Долгое ожидание. Снова о проблеме предоставления жилья сиротам
Фото
17:43, 9 августа 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
11
Обрушение канатки в Нальчике
Фото
11:54, 5 августа 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Дело об избиении, или как избирательно действует право в Прохладном
Все блоги
Справочник
Обвиняемые в военном суде Азербайджана, 17 января 2025 года. Скриншот видеозаписи https://am.sputniknews.ru/20250117/poyavilis-detali-pervogo-zasedaniya-v-baku-po-delu-byvshikh-liderov-nagornogo-karabakha-84880666.html Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку

Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

Флаги. Иллюстрация "Кавказского узла" созданная при помощи программы Сopilot Баку и Москва: напряжение нарастает

Блогеры
Фото
17:27, 20 августа 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Долгое ожидание. Снова о проблеме предоставления жилья сиротам
Фото
11:11, 15 августа 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
5
Жительницу Нальчика пытались лишить гражданства России 
Фото
09:19, 14 августа 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
4
О коммунальных проблемах в Кабардино-Балкарии
Фото
17:43, 9 августа 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
11
Обрушение канатки в Нальчике
Фото
14:19, 6 августа 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Застройщик Халилов рассказал о вымогательстве со стороны силовиков
Аналитика
14:03, 4 августа 2025
В июле 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погиб один человек
14:07, 4 июля 2025
14 человек погибли и 10 ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в II квартале 2024 года
Темы дня
Избиение силовиками посетителя ростовского клуба. 17 августа 2025 г. Скриншот видео https://t.me/bazabazon/40210
20 августа 2025, 14:45
Следком отреагировал на избиение силовиками посетителя ростовского клуба

Сергей Давидис. Фото: https://memorialcenter.org/
20 августа 2025, 10:50
Сергей Давидис осужден заочно

Армянская церковь в Бердзоре, май 2022 года. Фото Алвард Григорян для "Кавказского узла".
19 августа 2025, 20:58
Книга об утраченных памятниках Нагорного Карабаха издана в Ереване

Зарема Мусаева. Фото: https://chechnyatoday.com/news/387769
19 августа 2025, 15:31
Защита обжаловала приговор Зареме Мусаевой

Националисты или самозванцы: в какую
Националисты или самозванцы: в какую "Русскую общину" вступил Алаудинов #shorts #Кавказ #Алаудинов
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Протест в Тбилиси: кто снова сжег флаг России #shorts #Грузия #Тбилиси #Россия #протест #флаг
Протест в Тбилиси: кто снова сжег флаг России #shorts #Грузия #Тбилиси #Россия #протест #флаг
Драка у бассейна: за что Алаудинов потребовал извинений
Драка у бассейна: за что Алаудинов потребовал извинений
Дагестанского школьника отправили на СВО и приказали
Дагестанского школьника отправили на СВО и приказали "обнулить"
Лидера азербайджанской диаспоры жестоко задержали, а потом отпустили #shorts
Лидера азербайджанской диаспоры жестоко задержали, а потом отпустили #shorts
Показать больше