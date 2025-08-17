Военный осужден в Нальчике за самовольное оставление части

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Нальчике приговорил к году лишения свободы военного Эдуарда Аванесяна, который на три недели уехал из воинской части

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября 2022 года в УК РФ были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. Ужесточение законов после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части.

Нальчикский гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащему Аванесяну, обвиняемому в совершении преступления по части 3.1 статьи 337 УК РФ. Об этом пресс-служба суда сообщила в официальном сообществе "ВКонтакте" 16 августа.

По данным следствия, Аванесян 21 мая " период мобилизации" не явился на службу в воинскую часть, дислоцированную в станице Троицкой Сунженского района Ингушетии. До 10 июня он "проводил время по своему усмотрению по месту своего жительства в Ставропольском крае", после чего добровольно вернулся в часть.

В судебном заседании Аванесян вину признал полностью. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на один год.

Отметим, что в пресс-релизе суда имя военнослужащего не указано. В карточке дела на сайте суда указано, что осужденного зовут Эдуард Аванесян. Его интересы защищала адвокат Диана Хаутиева.

Напомним, 21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.