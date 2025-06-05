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14:59, 5 июня 2025

Два бойца из Дагестана убиты в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Аммай Юсупов и Заур Султанов убиты в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 1446 бойцов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел",  к 3 июня в военной операции на Украине по сообщениям органов власти и силовиков убиты не менее 1444 бойцов из Дагестана.

В селе Газия Кайтагского района открыли мемориальную доску в память о сержанте Аммае Юсупове, убитом 17 апреля 2024 года в Запорожской области.  Он заключил контракт с Минобороны РФ и  участвовал в военной операции на Украине

Ранее районные власти информировали, что в военной операции на Украине убит Заур Султанов.

Таким образом, официально признаны убитыми на Украине не менее 1446 военнослужащих из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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Автор: "Кавказский узел"

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