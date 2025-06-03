Семь военных из Дагестана убиты на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Мурат Дигуров, Нуцалхан Устарханов, Пайзул Алиев, Адильхан Адильханов, Ленар Еникиев, Магомед Абдулаев и Магомед Магомедов убиты в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти публично признали убитыми там минимум 1444 бойцов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к сегодняшнему дню власти официально признали убитыми на Украине не менее 3363 военнослужащих из регионов ЮФО и 3346 из регионов СКФО, в том числе 1437 – из Дагестана.

Имена семерых военных из Дагестана, убитых на Украине, официально обнародованы в "Саду памяти" который открылся в Буйнакске 2 июня. Сад заложен при поддержке администрации города, сообщило отделение фонда "Защитники Отечества" по Дагестану в своем Telegram-канале.

Деревья, посаженные в саду родственниками убитых бойцов, посвящены им поименно. Среди них есть Мурат Дигуров, Нуцалхан Устарханов, Пайзул Алиев, Адильхан Адильханов, Ленар Еникиев, Магомед Абдулаев и Магомед Магомедов.

Таким образом, официально признаны убитыми на Украине не менее 1444 военнослужащих из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.