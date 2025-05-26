Военный из Северной Осетии убит на Украине

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Арслан Мурцалов из Моздокского района убит в боевых действиях. С начала российской операции на Украине убитыми там официально признаны не менее 414 военных из Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", к 26 мая власти Северной Осетии официально признали убитыми в зоне боевых действий не менее 413 военнослужащих из республики.

Имя очередного военного, убитого на Украине, назвала администрация Моздокского района, анонсируя его похороны.

Арслан Мурцалов будет похоронен в Моздоке 27 мая, следует из сообщения в официальном Telegram-канале муниципалитета. Возраст и биографические данные убитого в сообщении чиновников не приводятся.

Таким образом, официально признаны убитыми в военных действиях не менее 414 бойцов из Северной Осетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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