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20:59, 26 мая 2025

Военный из Северной Осетии убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Арслан Мурцалов из Моздокского района убит в боевых действиях. С начала российской операции на Украине убитыми там официально признаны не менее 414 военных из Северной Осетии. 

Как писал "Кавказский узел", к 26 мая власти Северной Осетии официально признали убитыми в зоне боевых действий не менее 413 военнослужащих из республики. 

Имя очередного военного, убитого на Украине, назвала администрация Моздокского района, анонсируя его похороны.

Арслан Мурцалов будет похоронен в Моздоке 27 мая, следует из сообщения в официальном Telegram-канале муниципалитета. Возраст и биографические данные убитого в сообщении чиновников не приводятся.

Таким образом, официально признаны убитыми в военных действиях не менее 414 бойцов из Северной Осетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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Автор: "Кавказский узел"

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Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

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