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00:44, 14 мая 2025

Отказ расследовать пытки Тиграна Улубабяна вписался в практику СК Армении

Тигран Улубабян. Фото: https://step1.am/ru/2025/03/19/26115/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Следственный комитет Армении не усмотрел оснований для возбуждения уголовного дела в отношении силовиков после заявления беженца из Нагорного Карабаха Тиграна Улубабяна в полицейском участке. Из сотен сообщений о пытках силовиками в Армении расследуются единицы, указали правозащитники. 

Как писал "Кавказский узел", беженец из Карабаха Тигран Улубабян подвергся пыткам в полицейском участке в Ванадзоре. Силовики вынуждали молодого человека взять на себя ограбление, о котором заявила его родственница. 20 марта следователи установили личности шести полицейских, причастных к пыткам Улубабяна. Была назначена очная ставка силовиков и пострадавшего. На ней, однако, силовики заявили о невиновности, а адвокат Роман Ерицян сообщил, что многие улики по делу скрыты или уничтожены.

19 марта около 200 человек вышли с акцией протеста к зданию Следственного комитета Армении в Ереване, требуя привлечь к ответственности участников пыток. 23 марта состоялась еще одна акция, ее участники также требовали прекратить преследование адвоката Ерицяна.

Сотрудники СК Армении пришли к выводу, что "для возбуждения уголовного дела об избиении Тиграна Улубабяна сотрудниками полиции нет оснований", заявил руководитель ведомства Артур Погосян, отвечая на вопрос руководителя фракции "Армения" Гарника Даниеляна на заседании парламента 12 мая, которое транслировалось в прямом эфире.

Глава Следкома Армении заявил, что личности полицейских были установлены, и сотрудники ведомства организовали очные ставки. "Однако противоречия в показаниях сторон, и то, что судебно-медицинская экспертиза не зафиксировала телесных повреждений и травм, не обеспечили минимальный порог (оснований) для возбуждения уголовного дела", - сообщил он. При этом Погосян отметил, что "следствие ожидает результатов назначенных дополнительных экспертиз".

Для ареста силовиков у следствия были явные основания, однако ходатайство об этом было отклонено, и теперь "выяснить существенные обстоятельства практически невозможно", заявил "Кавказскому узлу" адвокат Роман Ерицян. "Объективного расследования, о котором они впервые заговорили после протестных акций, я не обнаружил", - сказал он, добавив, что производства по делам о пытках силовиками в Армении часто остаются "мертвыми". Сам Тигран Улубабян воздержался от комментариев в связи с заявлением Погосяна. 

Правозащитники изначально ожидали, что в деле Улубабяна будут попытки помешать надлежащему расследованию, и также было ожидаемо, что виновные не будут привлечены к ответственности, сказал омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян, комментируя высказывания главы Следкома на заседании парламента. 

"Для нас не удивительно, что СК Армении не видит оснований для возбуждения дела, а представленные адвокатом факты и аргументы проигнорированы. Очевидно, что права жителей Армении, которые подверглись насилию со стороны силовиков, грубым образом нарушаются", - сказал он "Кавказскому узлу". 

Степанян напомнил, что данные самого  Следственного комитета, обнародованные армянскими медиа, свидетельствуют о системном пренебрежении расследованием подобных дел: сообщений о пытках граждан силовиками поступает много, но количество расследований и вынесенных наказаний невелико. Так, в 2022 году от граждан было получено 210 сообщений о пытках со стороны силовиков, в 2023 году их было 261, в 2024 году - 330, а в первые месяцы 2025 года - порядка 60. Из сотен дел до суда доходят единицы: в 2024 году только в восьми случаях из 330 следствие признало, что пытки имели место. 

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Автор: Алвард Григорян

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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