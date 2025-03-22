Полицейские заявили о невиновности в пытках Тиграна Улубабяна

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В ходе очной ставки сотрудники полиции Ванадзора, которых беженец из Нагорного Карабаха Тигран Улубабян обвинил в избиении и пытках, заявили о невиновности. Адвокат Роман Ерицян отметил, что многие улики, которые пролили бы свет на происшествие, скрыты или уничтожены.

Как писал "Кавказский узел", беженец из Карабаха Тигран Улубабян подвергся пыткам в полицейском участке в Ванадзоре. Силовики вынуждали молодого человека взять на себя ограбление, о котором заявила его родственница. 19 марта около 200 человек вышли с акцией протеста к зданию Следственного комитета Армении в Ереване, требуя привлечь к ответственности участников пыток. 20 марта следователи установили личности шести полицейских, причастных к пыткам Улубабяна. Была назначена очная ставка силовиков и пострадавшего.

21 марта у здания СК Армении прошла протестная акции в поддержку Тиграна Улубабяна, участники которой потребовали отстранить от работы и арестовать полицейских, которые 15 марта избивали и пытали его в полицейском отделение города Ванадзор. Протестующие собрались, ожидая проведения очной ставки между Улубабяном и полицейскими, которая была перенесена более чем на два часа из-за того, что силовики пожелали нанять адвокатов, передает корреспондент "Кавказского узла".

Глава МВД Армении Арпине Саркисян на заседании парламентской комиссии по обороне и безопасности отметила, что «назначено служебное расследование в полиции, возбуждено уголовное дело в СК, необходимо дождаться результатов».

Если будет установлено, что полицейские обвиняют безосновательно, то будет возбуждено дело по признакам ложного доноса

Саркисян заявила, что «независимая экспертиза не выявила никаких признаков избиения Улубабяна и телесных травм». Она также добавила, что, «если в итоге объективного расследования выяснится, что полицейские действительно избили Улубабяна, то они понесут наказание, но в противном случае, если будет установлено, что полицейские обвиняют безосновательно, то будет возбуждено дело по признакам ложного доноса».

«Улубабяна жестоко избили и издевались в отделении полиции Ванадзора, требуя признаться в преступлении, которого он не совершал. И лишь после широкого общественного резонанса и давления со стороны СМИ и соцсетей СК Армении объявил о начале уголовного производства на основании медицинского заключения, зафиксировавшего у подзащитного многочисленные гематомы», - заявил адвокат Улубабяна Роман Ерицян.

Надо учесть, что избивали профессиональные полицейские, которые хорошо знаю, как избить, чтобы не было явных следов

По его словам, «он требовал провести экспертизы полицейских и одежды Улубабяна на наличие следов избиения и пыток, но это не было сделано». «Надо учесть, что избивали профессиональные полицейские, которые хорошо знаю, как избить, чтобы не было явных следов. Мы же не говорим, что его избивали до обездвижения и потери сознания. Но даже через два дня, когда Улубабян обратился в медпункт, чтобы зафиксировать побои, экспертиза их зафиксировала. Следствие должно изучить все показания свидетелей, запись видеокамер и другие материалы. Кроме того, Улубабяна таскали, вырывали волосы, плевали в него, оскорбляли умерших родителей и погибшего брата. За все эти действия необходимо наказать по закону», - сказал адвокат.

Тигран Улубабян рассказал, что еще чувствует боли в теле и голове, а также психологический дискомфорт. Он продолжает считать, что «полицейские, которые пользуясь своим положением и беззащитностью граждан, применяют физическое насилие, должны быть наказаны по закону».

В 22.00 по местному времени (21.00 мск) Тигран Улубабян и адвокат Роман Ерицян вышли из здания СК. Журналистам Ерицян рассказал, что, учитывая все то, что было озвучено в ходе очной ставки, можно сделать выводы, что многие факты были уничтожены или сокрыты. Он добавил, что однозначно пытки были.

Рассчитывать на объективное расследование, как было обещано Следственным комитетом, не приходится

«Очный допрос проводился с двумя полицейскими, которые ранее нами были установлены. Тигран Улубабян вспомнил, что днем у здания СК видел еще одного полицейского, который его оскорблял, но тот быстро скрылся от людей и журналистов. Далее нам заявили, что Улубабян не был доставлен, а был приглашен в полицейский участок. Что он семь часов был на свободе, а не в статусе задержанного. С нашей стороны Тигран Улубабян еще раз подтвердил свои показания, однако полицейские не признались в применении насилия к нему и оскорблений в адрес его родных. В ходе допроса выяснилось, что в отделении полиции Ванадзора есть камеры, но записи не сохраняются. Предварительное расследование не было проведено должным образом, не проведен ряд других своевременных действий. Поэтому рассчитывать на объективное расследование, как было обещано Следственным комитетом, не приходится. О нашей дальнейшей тактике я не хочу сообщать, так как силовики также следят за публикациями в прессе. Поэтому в свое время мы сообщим, какие шаги намерены предпринять. В любом случае, уголовное дело возбуждено. Я со своей стороны сделаю все возможное, несмотря на то, что множество фактов утеряно, спрятано или уничтожено», - сказал адвокат.

Тигран Улубабян рассказал, что "они все отрицают". "Меня предупреждали, что так будет" - заявил он, добавив: "Наши дальнейшие действия зависят от решений моего адвоката".

Участники акции также решили, что необходимо отложить протестные акции в зависимости от дальнейших решений адвоката.

Мы недавно обновили приложение на Android и iOS, обновите и вы! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram либо использовать браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.