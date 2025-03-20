Правозащитники и активисты добились очной ставки Улубабяна с силовиками

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Следователи установили личности шести полицейских, причастных к пыткам беженца из Карабаха Тиграна Улубабяна в Ванадзоре, но они не отстранены от службы. По требованию адвоката и правозащитников Следственный комитет Армении назначил очную ставку силовиков и Улубабяна.

Как писал "Кавказский узел", беженец из Карабаха Тигран Улубабян подвергся пыткам в полицейском участке в Ванадзоре. Силовики вынуждали молодого человека взять на себя ограбление, о котором заявила его родственница. 19 марта около 200 человек вышли с акцией протеста к зданию Следственного комитета Армении в Ереване, требуя привлечь к ответственности участников пыток.

Следственный комитет Армении 20 марта вызвал Тиграна Улубабяна на дополнительный опрос. Акция в поддержку Улубабяна, начавшаяся 19 марта, продолжилась: с 17.00 люди начали собираться у здания Следственного комитета, чтобы поддержать Улубабяна и потребовать отстранения от службы силовиков, участвовавших в избиении беженца.

Адвокат Роман Ерицян, представляющий интересы Улубабяна, с 2023 года по март 2025 года лично получил 35 сообщений о пытках граждан в полицейских участках. По словам адвоката, в 30 случаях пострадавшие были беженцами из Нагорного Карабаха.

«Я не хочу связывать эти действия полиции с особым отношением к беженцам. Для полиции происхождение человека не имеет значения, если они понимают, что гражданин не защищен, а на сегодняшний день карабахцы особенно уязвимы», - написал Ерицян в социальной сети.

Он добавил, что следователи отказываются идентифицировать полицейских, избивших Улубабяна, хотя сам он установил личность двоих из них. «Пострадавший готов указать на всех, но это игнорируется намеренно. Система сделала все возможное, чтобы в деле Тиграна Улубабяна невозможно было добиться справедливости, но мы продолжаем требовать справедливого расследования и наказания для силовиков, пытавших в полицейском участке Тиграна Улубабяна», - заявил он.

Полномочия полицейских, которые издевались над беженцем и принуждали его к самооговору, до сих пор не приостановлены. «Они продолжают занимать свои должности и, по моему мнению, активно препятствуют расследованию. Ни один полицейский не был допрошен и никому из полицейских не была назначена экспертиза на предмет следов избиения Улубабяна, что очень важно. Никаких документов и материалов изъято не было - ни видеозаписи, ни документы о семичасовом задержании. Степень ущерба, нанесенного здоровью Тиграна, не установлена - медобследование было назначено и проведено, но данных пока нет. Граждане, ставшие свидетелями происшествия или имевшие информацию о происшествии, также не были допрошены. Улубабян сам не был допрошен, а одежда Тиграна, на которой имеются явные следы насилия, не была конфискована и досмотрена. Уголовное дело только 19 марта было передано в соответствующий орган предварительного следствия. И самое главное, личности никого из полицейских, пытавших последнего, до сих пор не установлены, несмотря на то, что двоих мы установили, но следователь у нас не запросил эти данные», - написал Ерицян.

Акцию протеста, начавшуюся в 17.00 перед зданием СК Армении, освещали местные СМИ. У здания СК собрались несколько десятков человек - местные и беженцы, общественные деятели и депутаты парламента Армении и Нагорного Карабаха.

Оппозиционный депутат парламента Армении Тигран Абрамян заявил журналистам, что «СК и и Генпрокуратура, преследуют интересы власти, а осуществление функций внутренней безопасности и правосудия не в приоритете». «Действия СК – это очередной шаг против арцахских (карабахских) армян. Власть стремиться сделать все для того, чтобы арцахские армяне покинули Армению», - заявила депутат от парламентской фракции «Армения» Арменуи Кюрегян.

Улубабян вошел в здание СК в сопровождении адвоката Ерицяна в 17.50. Спустя два часа они вышли из здания и Ерицян сообщил журналистам, что требование об отстранении полицейских от службы не исполнено. Он добавил, что «повреждения, ушибы и гематомы у Тиграна дают основания для ареста полицейских».

«В СК нам сообщили, что установлены данные всех шести сотрудников полиции. Председатель комитета Артур Погосян сообщил нам, что дело находится под его непосредственным контролем, и заверил, что будет проведено объективное и справедливое расследование. Однако мы считаем, что после установления личностей эти сотрудники полиции должны быть арестованы. Завтра (21 марта) должна состояться очная ставка между полицией и Тиграном Улубабяном. Хотя нам заявили, что показания одного человека не являются основанием для ареста, с чем мы согласны», - сказал адвокат.

Он добавил, что очная ставка, на которой Тигран Улубабян должен будет указать на тех, кто его пытал, назначена на 16.00. Адвокат также отметил, что в социальных сетях распространяется клеветническая информация об Улубабяне, якобы он имеет криминальное прошлое. Эта дезинформация, по мнению Ерицяна, распространяется по поручению силовиков. Он призвал граждан 21 марта в 16.00 вновь собраться у здания СК, чтоб поддержать Улубабяна.

Тигран Улубабян сообщил журналистам, что не удовлетворен итогом встречи с главой СК Армении, так как полицейские не задержаны. «Может завтра, по требованию общественности, это будет сделано», - выразил надежду беженец.

Участники акции в знак протеста перекрыли центральную автодорогу рядом со зданием Следственного комитета на 10 минут, пропуская лишь кареты Скорой помощи. Активисты разошлись только в 21.40, пообещав снова собраться у здания СК Армении 21 марта, передал корреспондент “Кавказского узла”.

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