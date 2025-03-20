Активисты в Ереване вышли на акцию протеста после пыток беженца силовиками

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Участники акции в Ереване перекрыли движение перед зданием Следственного комитета, требуя справедливой реакции ведомства на заявление о пытках беженца из Карабаха Тиграна Улубабяна в полицейском участке.

Информацию о пытках Тиграна Улубабяна распространил адвокат Роман Ерицян. Он же призвал представителей общественности собраться у здания Следственного комитета Армении в Ереване с протестом против произвола силовиков.

По информации Ерицяна, в Ванадзоре было совершено ограбление беженки из Нагорного Карабаха. Беженец Тигран Улубабян, который приходится потерпевшей родственником, сам сопровождал ее в полицию. Вместо того чтобы заняться поиском преступников, силовики пытали его в течение шести часов, вынуждая взять ограбление на себя, написал адвокат в социальной сети.

"В городе Ванадзор несколько дней назад двое вооруженных мужчин в масках незаконно проникли в квартиру, которую снимает арцахская семья. Угрожая убийством сначала 28-летней женщине, затем ее малолетнему ребенку, они похитили из дома драгоценности. 28-летний Тигран Улубабян, как родственник потерпевшей, сопровождал ее в полицию. Тиграна отвели в кабинет начальника, где его настоятельно призвали взять на себя ответственность за ограбление. Получив резкий отказ, начальник управления поручил "обработать" Тиграна. Его оттащили в другой кабинет, где шесть сотрудников подвергли его жестокому избиению и различным оскорблениям, плевали на него, рвали волосы. После семи часов незаконного задержания Тиграна отпустили, запретив рассказывать о случившемся. Когда в социальной сети стали появляться материалы о разбое и побоях, полиция опять позвонила Улубабяну с угрозами", - рассказал адвокат.

По словам Ерицяна, "полиция не учла, что Улубабян участник карабахских войн и имел ранения". Он подчеркнул, что "полиция не взяла у Тиграна Улубабяна объяснений, не составила протокол о его задержании и не провела никакой иной процессуальной работы". Адвокат выразил предположение, что действия силовиков могут остаться безнаказанными, так как сотрудники Следственного комитета Армении формально подходят к подобным делам, часто закрывая их с формулировкой о недоказанности деяния.

Утром 19 марта адвокат Ерицян призвал граждан Армении собраться в 19.30 перед зданием Следственного комитета Армении в Ереване на акцию протеста и поддержать Тиграна Улубабяна. "Следственный комитет должен представить нам информацию по этому делу, по крайней мере, выяснить, кто именно из сотрудников полиции применил насилие к Тиграну Улубабяну. Как минимум, полномочия этих сотрудников полиции следует приостановить, а их самих арестовать, чтобы они не препятствовали расследованию", - заявил Роман Ерицян в прямом эфире на странице в соцсети.

Призыв адвоката в течение дня распространился по социальным сетям и медиа. В 19.30 люди стали собираться у Следственного комитета в Ереване, несколько десятков человек закрыли своими автомобилями проезд к зданию. По оценке корреспондента "Кавказского узла", в акции участвовало до 200 человек.

Сам Тигран Улубабян рассказал журналистам, что 14 марта его допросили, а на следующий день вызвали и потребовали признаться в совершении ограбления, избивали и издевались. Он добавил, что никогда не привлекался и даже в полиции никогда прежде не был. Следы насилия на теле Улубабяна зафиксированы медицинской справкой.

Депутат фракции "Армения" Левон Кочарян заявил на брифинге, что с 2018 года было зафиксировано более 1100 случаев полицейского насилия в отношении граждан, но до суда и приговора дошли лишь 20 дел. "Из этой статистики становится понятно, что полицейские так ведут себя потому, что видят безнаказанность. Не исключено, что протест людей приведет к положительным изменениям в ситуации", - пояснил депутат.

Правозащитник Рубен Меликян констатировал, что "многие полицейские видят свою работу в унижении граждан". "Я присутствую на акции как гражданин, чтобы протестовать против той практики, которая существует в системе полиции. Мы должны адресовать конкретные вопросы и требования в Следственный комитет, спрашивать, почему законов не придерживаются. Политическая элита поддерживает полицию, поэтому сложилась такая ситуация. Одна из причин такого отношения полицейских то, что потерпевший был беженцем из Нагорного Карабаха. Есть также множество случаев, когда пострадали граждане Армении. Пытки применяются с целью добиться признания", - сказал он.

Бывший омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян отметил, что это не первый случай полицейского произвола в отношении карабахцев. Он также заявил, что силовики применяют насилие к гражданам безнаказанно. "Требования справедливы, граждане имеют право заявлять о своих правах. Независимо от того, какими полномочиями и возможностями я обладаю в Республике Армения, Тигран Улубабян пользуется моей полной поддержкой, и да, он, точно, не один", - заметил Степанян.

Около 21.00 Следственный комитет Армении принял пострадавшего Тиграна Улубабяна, адвоката Романа Ерицяна и омбудсмена Нагорного Карабаха Гегама Степаняна. Участники акции открыли автодорогу, когда делегация вошла в здание комитета. Менее чем через полчаса они вышли из здания.

Представители Следственного комитета сообщили, что установили количество участников избиения - шесть человек, однако их личности не установлены. Уголовное дело не возбуждено, обвинение никому не предъявлено, и никто не арестован, рассказал Роман Ерицян собравшимся.

"Наше возражение, что Тигран Улубабян готов указать на полицейских, было проигнорировано. Лишь сказали, что завтра вызовут Тиграна Улубабяна на дополнительный допрос. Однако не это было нашей целью, поэтому мы не можем сказать, что удовлетворены. Эти полицейские должны быть выявлены и наказаны", - заявил адвокат присутствующим.

Защита Улубабяна также требует, чтобы шестеро сотрудников были немедленно отстранены от работы, "хотя бы в рамках внутреннего расследования".

Ерицян призвал собравшихся продолжить акцию 20 марта. По его словам, на новой акции требования будут повторно озвучены МВД и Следственному комитету, а поддержка Тиграна Улубабяна продолжится. Акция завершилась в 21.30.

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