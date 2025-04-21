Мобилизованный из Астраханской области убит в военной операции

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Арман Тюлюмисов убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 474 бойца из Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", к 19 апреля власти и силовики признали убитыми в специальной военной операции на Украине как минимум 473 бойцов из Астраханской области.

В Астраханской области похоронен 40-летний Арман Тюлюмисов, убитый 13 декабря 2024 года в районе населенного пункта Старые Терны, Покровского района (ДНР).

Арман Тюлюмисов робом из села Актоба, после школы поступил в Автодорожный колледж. С 2003 года проходил срочную службу в рядах Российской Армии, служа в пограничных войсках в Нальчике. После окончания срочной службы он подписал контракт и продолжил службу в пограничных войсках города Астрахани. В 2023 году Арман был мобилизован и служил стрелком-помощником гранатомётчика 5 штурмового взвода, сообщила сегодня администрация Володарского района в своем Telegram-канале.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 474 бойцов из Астраханской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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