Дагестанские сельчане перечислили последствия затопления стоками с мусорного полигона

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Стоками с мусорного полигона загрязнены придомовые участки сельчан Карабудахкентского района и колодцы с питьевой водой. Чиновники объяснили затопление засором в водоотводном канале.

Как писал "Кавказский узел", 16 апреля жители сел Карабудахкентского района (Агачаула, Нового Агачаула и Параула) пожаловались на затопление улиц стоками с мусорного полигона, расположенного в пригороде Махачкалы.

Ранее суд обязал мэрию Махачкалы запретить прием отходов на мусорном полигоне около села Агачаул. Администрация обжаловала это решение, но в июне 2022 года Верховный суд Дагестана оставил его в силе. Однако общественная организация "Монитор ЖКХ" заявила, что на свалке, которую суд признал незаконной, продолжают выгружать мусор, и попросила Роспотребнадзор привлечь к ответственности тех, кто это делает.

Подтопление Агачаула и Параула прекратилось

Так как село находится на склоне, основные стоки спускались по дороге

17 апреля затопление практически прекратилось, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» житель села Агачаул Мурад. «На некоторых участках вода попадала во дворы, но, так как село находится на склоне, основные стоки спускались по дороге», - рассказал он, отметив, что "сильного ущерба" домохозяйствам потоп не нанес.

Мужчина отметил, что свалка по-прежнему эксплуатируется, и электрической изгороди с видеокамерами вокруг нее не установлено.

Территория свалки будет огорожена электрической изгородью с видеокамерами, пообещал еще в июне 2023 года мэр Махачкалы Юсуп Умавов.

В селе Параул 17 апреля затопление также прекратилось, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" жительница Параула Марьям.

Некоторым людям грязная вода попала в колодцы

«Сказали, что там что-то почистили, перекрыли путь воде. Сейчас она течет в речку Талгинку, которая впадает в Каспийское море. Выходит, вся грязь пошла туда. Вода была с черной жижей, якобы она текла с расположенного выше села грязевого озера. Некоторым людям грязная вода попала в колодцы, откуда они набирают воду. Власти предупредили, чтобы пока эту воду не использовали для питья», - рассказала Марьям.

Ни пить, ни использовать для приготовления пищи загрязненную воду, попавшую в колодцы и водопроводные трубы, категорически нельзя, указал эколог Магомед Алиев.

Стоки могут представлять большую опасность

По его словам, только после проведения экспертизы Роспотребнадзор должен дать соответствующие рекомендации. Попавшие в водопроводную сеть стоки могут представлять большую опасность, так как они могут смешаться с канализационными стоками, и это приведет к сильному отравлению организма, пояснил Алиев корреспонденту "Кавказского узла".

Власти объяснили затопление засорением отводного канала

Администрация Карабулахкентского района в своем телеграм-канале подтвердила, что 16 апреля в результате сильных осадков произошло подтопление в районе Грязевого озера, рядом с поселком Новый Агачаул. Из-за засорения водоотводного канала вода частично вышла из берегов.

«С привлечением спецтехники была оперативно проведена прочистка трубопровода диаметром 1000 мм и возведены защитные сооружения. Вытекание воды на улицы микрорайона было устранено. Администрацией проверяется информация, появившейся в социальных сетях, о возможных сливах загрязняющих веществ», - говорится в публикации.

Произведён отбор проб водопроводной воды для лабораторных исследований

В свою очередь управление Роспотребнадзора сообщило в своем телеграм-канале, что специалисты взяли пробы воды. Ведомство подтвердило, что затопленным оказался и колодец с питьевой водой в одном из домовладений.

"В результате обильных осадков и засорения водоотводного канала произошло временное подтопление улиц населенного пункта. Причиной затопления накопительного колодца питьевой воды в одном из домовладений микрорайона явилось попадание сточных вод через неправильно проведенную жителем канализацию. Также специалистами Роспотребнадзора произведён отбор проб водопроводной воды для лабораторных исследований. Силами администрации района проведена расчистка водоотводного канала, и проблема вытекания стоков на улицы микрорайона была устранена", - говорится в публикации.

Минприроды Дагестана отчиталось, что после получения сообщения о несанкционированной свалке в селе Новый Параул инспекторы выехали на место и обследовали территорию.

«По результатам обследования выявлен овраг, в котором складированы твердые коммунальные отходы. Собранный материал направлен в Северо-Кавказское межрегиональное управление Росприроднадзора для принятия соответствующих мер», - сказано в публикации.

Напомним, жители Карабудахкентского района также неоднократно жаловались на дым от горящего мусора на этой свалке, расположенной в пригороде Махачкалы. В июне 2023 года местные жители рассказали, что от дыма с мусорного полигона, который признан незаконным, страдают жители Нового Агачаула, Старого Агачаула, Нового Параула и Нового Хушета.

Читайте "Кавказский узел" и смотрите наши видео в Telegram без установки VPN 1 . Установите наше мобильное приложение для Android и IOS, а также используйте браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X (бывший Twitter). Смотреть видео "Кавказского узла" можно и в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.