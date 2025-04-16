Затопление улиц стоками с мусорного полигона встревожило жителей Дагестана

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Жители Карабудахкентского района пожаловались на затопление сельских улиц стоками с мусорного полигона, расположенного в пригороде Махачкалы.

Как писал "Кавказский узел", Советский райсуд Махачкалы обязал мэрию запретить прием отходов и не допускать возгораний на мусорном полигоне около села Агачаул. Администрация обжаловала это решение, но в июне 2022 года Верховный суд Дагестана оставил его в силе. Общественная организация "Монитор ЖКХ" попросила Роспотребнадзор привлечь к ответственности тех, кто продолжает выгружать мусор на свалке, которую суд признал незаконной.

В августе 2022 года жители села Агачаул пожаловались в соцсетях на ухудшение экологии и самочувствия из-за сильного дыма со свалки. Проблема со свалкой в этом месте наблюдается около 10 лет, чиновники неоднократно обещали ее решить, но так и не решили, отметили тогда пользователи соцсетей.

Затопление улиц стоками с территории близ мусорной свалки встревожило жителей сел Агачаул и Параул, сообщил сегодня "Черновик". "Грязевое озеро, находящееся вблизи мусорной свалки и копившее в себе отраву и нечистоты, из-за осадков вышло из берегов. Теперь вся отрава течёт через посёлок, и местные жители не знают, что делать", - говорится в публикации в телеграм-канале издания.

Публикация проиллюстрирована видеозаписью, которую сделал житель поселка. На кадрах видны потоки бурой жидкости, залившие поселковую дорогу шириной в несколько метров. "Вот такая плачевная ситуация у нас в поселке. Эта черная жижа с так называемого "черного озера", которое находится близ вон той свалки на горе", - говорит мужчина, показав в кадре гору на горизонте.

Всё это мусорное добро теперь к нам в поселок течет

По его словам, в связи с дождями "озеро" переполнилось. "И вот всё это мусорное добро теперь к нам в поселок течет… Это всё во дворах, это всё по улицам и вниз, на федеральную трассу, вытекает", - сказал за кадром мужчина.

Далее в ролике показаны кадры, снятые из движущегося легкового автомобиля. Судя по этим кадрам, на протяжении как минимум нескольких сотен метров по улицам поселка бегут потоки бурой жидкости.

Этот ролик опубликовал сегодня в своем телеграм-канале "Спросите у Расула" и блогер Расул Асад. "ЧП регионального масштаба творится сейчас в поселке новый Агачаул, который за южным постом Махачкалы", - говорится в аннотации к видео.

Видеозаписи, сделанные на сельских улицах и около населенного пункта, опубликовало сегодня также "Новое дело". На этих кадрах также видны потоки бурой жидкости на улицах, а за чертой населенного пункта – ручей, заполненный такой же жидкостью и вытекающий из небольшого водоема. На берегах ручья виден бытовой мусор.

Эти видеоролики разместила в своем телеграм-канале член махачкалинского движения "Город наш" Мадина Ибрагимова. "С незаконной свалки, после дождя, вся нечисть льётся в город", - написала она.

Видео с потоками бурой жидкости на сельской улице опубликовал в своем телеграм-канале и корреспондент ВГТРК Саркар Магомедов. "Из Нового Агачаула мне прислали такие кадры", - пояснил он.

Автор видеозаписи последовательно демонстрирует в кадре гору на горизонте и потоки жидкости на дороге. "Вон там свалка. Здесь "нефть" течет. А там, чуть ниже, канал", - говорит он.

Напомним, жители Карабудахкентского района также неоднократно жаловались на дым от горящего мусора на этой свалке, расположенной в пригороде Махачкалы. В июне 2023 года местные жители рассказали, что от дыма с мусорного полигона, который признан незаконным, страдают жители Нового Агачаула, Старого Агачаула, Нового Параула и Нового Хушета.

Территория свалки будет огорожена электрической изгородью с видеокамерами, пообещал в июне 2023 года мэр Махачкалы Юсуп Умавов.

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