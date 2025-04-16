Карабахские депутаты изменили Конституцию республики для сохранения ее властных институтов

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Парламент Нагорного Карабаха внес поправки в Конституцию непризнанной республики, позволяющие продлить полномочия ее Национального Собрания и президента. Власти Армении ищут повод закрыть представительства Нагорного Карабаха, заявила бывший омбудсмен.

Как писал "Кавказский узел", бывшие руководители непризнанной Нагорно-Карабахской Республики с осени 2023 года фактически не контролируют ситуацию в Нагорном Карабахе. После массового выезда жителей Нагорного Карабаха в Армению президент непризнанной республики подписал указ о прекращении ее существования, госслужащие были уволены, однако высшие руководители продолжили работу в Ереване. 13 февраля президент Нагорного Карабаха продлил срок полномочий карабахского парламента с учетом чрезвычайной ситуации, в которой оказалась непризнанная республика.

1 января 2024 года непризнанная Нагорно-Карабахская Республика прекратила существование в соответствии с указом ее последнего президента Самвела Шахраманяна. 2 сентября 2024 года, в годовщину провозглашения республики, Шахраманян заявил, что подписание указа о роспуске Нагорного Карабаха было вынужденным.

На внеочередной сессии Национального Собрания Нагорного Карабаха 15 апреля, депутаты рассмотрели вопрос о внесении изменений в Конституцию Нагорно-Карабахской Республики для обеспечения преемственности функций государственных институтов, в частности президента и Национального собрания, передал корреспондент “Кавказского узла”.

По информации представителя парламента, проект поправок был принят в первом чтении “в начале месяца”, а затем отправлен в Верховный суд Нагорного Карабаха, который выполняет в структуре власти непризнанной республики также и функцию Конституционного суда. Рассмотрев законодательную инициативу, суд счел ее соответствующей Конституции Нагорного Карабаха.

В заседании парламента 15 апреля участвовали 30 депутатов из 33, проект изменений в Конституцию был принят единогласно. Согласно изменению, обеспечивается преемственность государственных институтов – президента и Национального собрания.

По словам депутата парламента Нагорного Карабаха Метаксе Акопян, “проект поправок позволяет обеспечить деятельность госинститутов в любой форс-мажорной ситуации”. Она заверила, что “поправки были внесены не с целью наделить президента большей властью, а с целью сохранения полномочий и легитимности Национального собрания и президента Республики Арцах (самоназвание Нагорного Карабаха)”.

Срок полномочий президента Нагорного Карабаха завершается 21 мая 2025 года. Последние выборы президента и парламента прошли в Нагорном Карабахе весной 2020 года: 31 марта состоялись первый тур выборов президента и выборы депутатов Национального собрания, а 15 апреля - второй тур президентских выборов. 1 сентября 2023 года президент Араик Арутюнян подал в отставку, а 9 сентября Национальное собрание избрало президентом Самвела Шахраманяна, который вскоре подписал указ об упразднении республики.

Обеспечение преемственности государственных институтов Нагорного Карабаха “вовсе не означает, что Самвел Шахраманян должен продолжать оставаться президентом”, считает общественный деятель Арамаис Агабекян.

“На мой взгляд, единственным правильным вариантом была бы организация новых выборов, пусть даже и онлайн. Технические решения для их организации существуют, но нет политической воли пойти по этому пути. После депортации представительство Арцаха никогда не отличалось особой политической волей, поэтому теперь оно оказалось мишенью властей Армении. В этом случае единственным выходом является внесение изменений в Конституцию. Также поправки позволят нам избрать вместо Самвела Шахраманяна более политически активного президента, который будет максимально защищать права народа Арцаха”, - заметил Агабекян.

Бывший омбудсмен Армении Лариса Алавердян на встрече с карабахскими активистами заметила, говорить с международным сообществом о правах карабахских армян сегодня возможно только через “сохранившиеся легитимные власти Арцаха, независимо от того, хорошо они работали или плохо”.

“Должна быть концепция, чтоб противостоять угрозе повторения после 21 мая ситуации, эквивалентной 19 сентября 2023 года. На этот раз угроза будет исходить не с азербайджанской стороны, а от правительства Армении - они будут стремиться закрыть представительства Арцаха после 21 мая”, - заявила правозащитник.

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