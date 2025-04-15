Родственник активиста NIYSO остается у силовиков после похищения в Чечне

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Силовики в Чечне не освободили племянника одного из авторов оппозиционного Telegram-канала NIYSO Зелимхана Мустафинова, его местонахождение после похищения неизвестно. Из Чечни изгнаны все родственники Саида-Али Абубекирова, они покинули территорию Северного Кавказа.

Как писал "Кавказский узел", в Чечне были задержаны как минимум шесть родственников людей, которые сотрудничают с оппозиционным властям республики телеграм-каналом NIYSO (в описании канала NIYSO названо движением, - прим. "Кавказского узла") . Это произошло на фоне угроз Кадырова в адрес причастных к нападению на силовиков в Ачхой-Мартане, каковыми глава региона назвал четверых сотрудников канала. 11 апреля силовики привезли похищенных родственников активистов в мечеть селения Гикало, где провели "публичный ритуал проклятия". После этого все их имущество конфисковали, а сами семьи были выселены из Чечни.

7 апреля стало известно о нападении вооруженного ножом человека на сотрудников ДПС в Ачхой-Мартане, один из силовиков в результате нападения был убит. Подросток, совершивший нападение, был убит на месте инцидента. Его труп 9 апреля был привезен на обозрение принудительно собранным утром у администрации бюджетникам. Мотивом нападения стал личный конфликт юноши с одним из силовиков на посту, хотя Рамзан Кадыров назвал организатором атаки некоего "гражданина Украины". 11 апреля стало известно, что отец подростка был вывезен из Москвы в Чечню и избит. Чеченский оппозиционный телеграм-канал сообщил, что силовики задержали всех родственников нападавшего, в том числе его несовершеннолетних двоюродных братьев. "Кавказский узел" подготовил справку о том, как Кадыров ужесточил коллективную ответственность в Чечне.

Родственники активистов NIYSO, которых изгнали из Чечни после конфискации всего имущества, покинули территорию Северного Кавказа, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" один из авторов канала Саид-Али Абубекиров.

"Родные, кто куда смог, переехали, насколько я знаю. Их вывезли в Ингушетию, там отпустили. Кто-то поехал дальше по России, кто-то из них, у кого были документы, выехали за границу, пока такая информация. Жить им негде, это однозначно, пока помогают знакомые, родственники и так далее", - рассказал активист.

В последние дни семья Абубекирова с новым фактами давления не сталкивалась, отметил собеседник. "Пока в эти дни ничего нового не видел, не слышал, по крайней мере, что есть какие-то новые угрозы в их адрес, так как они все уехали", - сообщил он.

Абубекиров рассказал, что остается неизвестной судьба племянника Зелимхана Мустафинова, которого в день инцидента в Ачхой-Мартане, 7 апреля, объявили в розыск в Новосибирске.

"Насчет этого удерживаемого парня, родственника Мустафинова, его до сих пор удерживают, насколько я знаю. Его удерживают одного, все остальные [ранее задержанные] родственники, кто за границу выехал, кто в (другие регионы) России", - заключил Абубекиров.

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