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15:58, 9 апреля 2025

Боец из Чечни убит в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Асхаб Халимов убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми в ней не менее 234 бойцов из Чечни.

Как писал "Кавказский узел", к 13 марта были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 233 бойцов из Чечни.

Водитель-разведчик, младший сержант Асхаб Халимов убит в военной операции, сообщает сегодня государственное ИА "Грозный-информ".

"Асхаб Халитович родился в селе Гордали Ножай-Юртовского района Чечено-Ингушской АССР. Службу по контракту в войсках правопорядка начал в июле 2009 года в отдельном специальном моторизованном батальоне внутренних войск МВД России (с. Ведено). С самого начала специальной военной операции младший сержант Асхаб Халимов выполнял задачи в составе тактической группы отдельного специального моторизованного батальона", - говорится в публикации.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 234 бойцов из Чечни (власти обнародовали имена 211 погибших, о гибели еще 23 бойцов Рамзан Кадыров сообщил 27 октября 2022 года, не называя имен).

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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