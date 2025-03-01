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05:13, 1 марта 2025

Дошло до суда дело о гибели пяти человек в аварии на Кубани

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На рассмотрение суда поступило дело жителя Кабардино-Балкарии, который обвиняется по делу о ДТП с шестью погибшими, которое произошло на Кубани.

Как писал "Кавказский узел", 28 января 2024 года пять человек погибли, девять получили травмы в Павловском районе Краснодарского края при аварии с участием автобуса, ехавшего из Москвы в Нальчик. У водителя автобуса не было лицензии на перевозку пассажиров, сообщили в прокуратуре. 2 февраля того же года по данному делу был арестован житель Кабардино-Балкарии, который являлся организатором автобусного маршрута. По данным следствия, он не имел лицензии на перевозку пассажиров и не был зарегистрирован как предприниматель.

На рассмотрение суда поступило уголовное дело в отношении 42-летнего жителя Кабардино-Балкарии, который обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что привело к гибели шести человек и ранениями 18, пишет 28 февраля "Коммерсант" со ссылкой на прокуратуру Краснодарского края.

По версии следствия, обвиняемый организовал нелегальные пассажироперевозки из Москвы в Нальчик, не регистрируя деятельность и не оборудовав автобус тахографом и системой "Эра-Глонасс". 28 января прошлого года 28-летний водитель автобуса уснул за рулем, транспортное средство выехало на встречную полосу и столкнулось с грузовиком Hyundai. Авария произошла в Павловском районе. Погибли водитель и пять пассажиров, 18 человек были травмированы.

Обвиняемый пытался скрыть факт владения автобусом, подделав договор купли-продажи на имя погибшего водителя. Следователи получили документ из рук третьих лиц, которые не знали о его подложности. Вину обвиняемый не признал, заявив, что не занимался пассажироперевозками, а автобус продал. Его дело рассмотрит Павловский районный суд.

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Автор: "Кавказский узел"

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