14 человек стали жертвами ДТП с автобусом на Кубани

28 января 2024, 14:56

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Пять человек погибли, девять получили травмы в Краснодарском крае при аварии с участием автобуса, ехавшего из Москвы в Нальчик. У водителя автобуса не было лицензии на перевозку пассажиров, сообщили в прокуратуре.

Авария с участием рейсового автобуса Москва – Нальчик произошла сегодня в 01.30 мск в Павловском районе на автодороге «Кавказ», сообщило управление МВД по Краснодарскому краю. "По предварительной информации, водитель автобуса уснул за рулем и выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с грузовиком «Хендай». На данный момент имеются сведения о 5 погибших. Это два пассажира и водитель автобуса, пассажир и водитель грузовика", - говорится в публикации на сайте ведомства. Всего в автобусе в момент аварии находились 15 пассажиров и два водителя, отмечается в сообщении.

Водитель автобуса не имел лицензии на перевозку пассажиров, сообщили в прокуратуре Кубани. "У водителя автобуса не было лицензии на перевозку пассажиров. Он [автобус] следовал на летней резине. За последние два года водитель 40 раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД, штрафы не оплачивал", - приводит слова сотрудника ведомства ТАСС.

В аварии получили травмы девять человек, в том числе два ребенка, сообщило краевое управление СКР. "Пострадавшие (9 человек, включая 2 несовершеннолетних) с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Следователи возбудили уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ 1 и части 3 статьи 238 УК РФ 2 . "На месте работает следователь регионального СК, проводится осмотр места происшествия. По уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств происшествия, том числе соблюдения требований безопасности при перевозке пассажиров. Назначены судебно-медицинские и автотехнические экспертизы", - отмечается в публикации.

Минздрав и Минтранс Кабардино-Балкарии подключились к организации "необходимого содействия близким погибших и пострадавшим", сообщил в своем телеграм-канале глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков. По состоянию на 14.50 мск, под публикацией нет ни одного комментария.

Репост публикации Кокова сделан в Instagram*-паблике 07.news, на который подписаны 247 тысяч пользователей. Под этой публикацией к 14.50 мск размещено 30 комментариев. Авторы большинства из них выразили соболезнования семьям погибших и пострадавших.

Пользователь с ником tkhakumacheva52 призвал запретить автобусные межрегиональные перевозки. "Запретите уже наконец эти дальнерейсовые автобусы. Сколько их погибает именно там в Краснодарском [крае]", - говорится в комментарии.

Авторы других комментариев не поддержали эту идею. "Вы пешком до Москвы пойдёте? Головой думайте! Тогда нужно запретить авто и пересесть на брички, и здесь могут быть несчастные случаи", - отреагировал za__mir. "Зачем запрещать? Я в Москву автобусом, например, еду. Боюсь летать", - написала mari.fotoart.

"Их никто не запретит, и они будут так же, как и всю жизнь, ездить и возить, это нормально. К сожалению, в погоне за деньгами водители устают, не высыпаются", - высказал мнение djubga222. "Сколько лет езжу автобусом туда и обратно. Очень опытные и вежливые водители. Не каждый может позволить себе летать самолётом", - написал пользователь с ником 06marine07.

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