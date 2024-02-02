Житель Кабардино-Балкарии арестован по делу о гибели пяти человек в аварии на Кубани

02 февраля 2024, 23:57

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Организатор автобусного маршрута Москва – Нальчик арестован по делу об аварии, в которой погибли пять и пострадали девять человек. Следствие утверждает, что он не имел лицензии на перевозку пассажиров и не был зарегистрирован предпринимателем.

Как писал "Кавказский узел", 28 января пять человек погибли, девять получили травмы в Павловском районе Краснодарского края при аварии с участием автобуса, ехавшего из Москвы в Нальчик. У водителя автобуса не было лицензии на перевозку пассажиров, сообщили в прокуратуре.

Организатор автобусной поездки обвинен в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности в сфере пассажирских перевозок (часть 3 статьи 238 УК РФ), он задержан и арестован, сообщило сегодня управление Следкома России по Краснодарскому краю.

По данным следствия, 41-летний житель Кабардино-Балкарской Республики организовал перевозку пассажиров на платной основе, при этом лицензии на осуществление данного вида деятельности у мужчины не было. Также отсутствовала страховка пассажиров, был нарушен порядок эксплуатации тахографа, обвиняемый не имел статуса субъекта предпринимательской деятельности. При этом ранее он дважды уже привлекался к административной ответственности за осуществление пассажирских перевозок без лицензии, сообщило ведомство в своем telegram-канале.

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