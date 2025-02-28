Ардзинба и Гунба в предвыборных дебатах поспорили о кризисе в Абхазии

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Кандидаты в президенты Адгур Ардзинба и Бадра Гунба в теледебатах обменялись мнениями о ключевых проблемах Абхазии и способах их решения.

Как писал "Кавказский узел", избирательный штаб Адгура Ардзинбы обратился в ЦИК с предложением организовать теледебаты кандидатов в президенты. Дебаты Бадры Гунбы и Адгура Ардзинбы было решено провести на "Абхазском телевидении" 27 февраля.

15 февраля в первом туре досрочных президентских выборов ни один кандидат не набрал достаточное для победы число голосов, и второй тур выборов назначен на 1 марта, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о втором туре президентских выборов в Абхазии".

Видеозапись трансляции теледебатов Гунбы и Ардзинбы, прошедших 27 февраля, размещена на YouTube-канале "Абхазского телевидения". В ходе дебатов Ардзинба упрекнул оппонента в том, что на его предвыборную кампанию потрачено более двух миллиардов рублей. Он также назвал Гунбу "представителем команды, которая подписывала за спиной абхазского народа разного рода соглашения".

Досрочные выборы было решено провести после того, как в ноябре 2024 года в результате протестов президент Аслан Бжания ушел в отставку и вскоре покинул Абхазию. Подробности собраны "Кавказским узлом" в справке "Абхазия против инвестиционного соглашения с Россией".

Встречи Гунбы с российскими чиновниками стали поводом для критики

"Вы брали на себя обязательства, выходящие за рамки полномочий президента Абхазии, и всё это делалось за спиной абхазского народа. Соответственно, если за предыдущие пять лет у нас были периоды, когда мы сидели без электричества по 6, по 8 часов, возникает вопрос: если столько денег тратят на на вашу предвыборную кампанию, а что взамен?" – сказал Ардзинба.

"Я не знаю, откуда вы обладаете информацией о том что более 2 миллиардов рублей потрачено на предвыборную кампанию Бадры Гунба", - заметил в ответ Гунба.

21 декабря 2024 года и. о. президента Бадра Гунба обратился к властям России с просьбой о гуманитарных поставках электроэнергии. 23 декабря Россия начала гуманитарные поставки электричества. Возобновление подачи электричества за счет поставок из России обрадовало жителей Абхазии, но вызвало вопросы о том, что Москва потребует взамен.

Гунба напомнил, что исполняет обязанности президента с ноября 2024 года. "Все те соглашения и договорённости, которые мы достигли в ноябре, они реализовываются по сегодняшний день. Как можно говорить о том, что под выборную кампанию Бадры Гунба предоставляется электроэнергия? Это в первую очередь поддержка населения Абхазии, сохранение социального положения граждан нашей страны. Бадра Гунба не ездил и не решал [в России] личные вопросы. Все вопросы, которые обсуждали, были связаны с нашей страной: то, что делалось и раньше, но делалось в других условиях. Сегодня мы оказались в тяжёлых условиях, и Российская Федерация нам оказала поддержку… И говорить о том, что завтра кто-то нам выпишет счет за всё, что сделано, - это несправедливо", - заявил Гунба.

Переговоры Гунбы с российскими министрами используются для предвыборного пиара, хотя во время предвыборной кампании он не имеет права представлять народ Абхазии, заявил 6 февраля штаб Адгура Ардзинбы.

Продажа недвижимости иностранцам и национальная безопасность

Поводом для дискуссий кандидатов стал также вопрос об инвестиционном соглашении и строительстве апартаментов, из-за которых и разразился политический кризис.

В 2024 году власти России приостановили выплаты абхазским бюджетникам, поскольку власти Абхазии не исполняли договоренности, в том числе об инвестициях и законопроекте об апартаментах. В октябре министр экономики Абхазии подписал соглашение об инвестиционных проектах с Россией. 11 ноября 2024 года в Абхазии из-за этого начались акции протеста, в результате которых президент Аслан Бжания ушел в отставку. Вице-премьер России Александр Новак и Бадра Гунба на встрече 6 февраля пришли к мнению о необходимости пересмотра инвестиционного соглашения между странами, так как сейчас оно не может быть выполнено в прежнем виде. Абхазской стороне, по словам Гунбы, важно, чтобы баланс интересов инвесторов, а также компаний и граждан Абхазии был сохранен. Новак пообещал обеспечить "баланс взаимных интересов, в том числе населения и бизнеса Абхазии".

"Существуют лазейки для обхода действующей законодательной базы, что позволяет иностранным гражданам приобретать недвижимость в Абхазии", - признал Адгур Ардзинба.

Он заявил, что необходимо "доделать работу по земельному кадастру и создать единый реестр прав собственности, бороться со схемами". "Эти несколько шагов помогут минимизировать обход действующего законодательства", - считает кандидат.

По его мнению, однако, это не носит такой масштабный характер, чтобы это угрожало национальной безопасности. "Национальной безопасности как раз угрожала инициатива, которую поддерживал Бадра Гунба, о строительстве здесь десятков тысяч апартаментов", - заявил Адгур Ардзинба.

"С 2008 года более 4500 нотариальных сделок было заключено по продаже недвижимости иностранцам, я не согласен, что это носит незначительный характер", - парировал Бадра Гунба.

Но ограничения, пояснил он свою позицию, необходимо соблюдать относительно жилой недвижимости. "Что касается коммерческой недвижимости, здесь должен быть совершенно другой подход. Вы знаете, что юридические лица - значит и индивидуальные предприниматели, в том числе граждане Российской Федерации. Они могут приобрести коммерческую недвижимость, если у нас никаких ограничений в отношении граждан", - сказал Гунба.

Ардзинба пообещал увеличение зарплат педагогам

Чтобы поднять зарплату всем без исключения учителям Абхазии на 5000 рублей, нужно всего 19,1 миллиона рублей в месяц или 230 млн рублей в год, заявил Ардзинба. "Мы собираемся существенно увеличить зарплату учителям, преподавателям университетов, воспитателям и тренерам", - пообещал он.

Дебаты завершились на примирительных выражениях, Адгур Ардзинба и Бадра Гунба с уважением упомянули о своем оппоненте в последнем призыве к избирателям. При этом Адгур Ардзинба отдельно обратился к гражданам Абхазии армянской национальности. «Не поддавайтесь давлению. Ложь и провокации в ходе предвыборной кампании рассчитаны на то, чтобы вы под нажимом этих обстоятельств сделали не тот выбор. Нет в Абхазии никаких протурецких, прозападных кандидатов, ни Бадра Гунба, ни Адгур Ардзинба не являются агентами каких-то спецслужб», - сказал он.

В феврале в СМИ появились сообщения, что живущие в Абхазии армяне столкнулись с давлением и запугиванием в связи с выборами. Председатель СКР поручил провести проверку в связи с тем, что многие эти граждане имеют и российское гражданство. Автор аудиосообщения, которое стало поводом для проверки, извинился перед армянской общиной Абхазии.

Бадра Гунба предостерег от попыток разделить общество - и по политическому, и по национальному признаку. «Каждый из нас пытается сделать все возможное для сохранения нашей государственности», - сказал он.

"Кавказским узлом" подготовлена справка "Досрочные выборы президента Абхазии". Материалы об этих выборах собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Выборы в Абхазии".

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