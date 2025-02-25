Штаб Ардзинбы потребовал дебатов кандидатов в вице-президенты

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Центризбирком должен провести дебаты кандидатов в вице-президенты Абхазии, заявил штаб Ардзинбы. И.о президента поручил усилить охрану Центризбиркома и оградить его от давления штабов кандидатов.

Как писал "Кавказский узел", Центризбирком Абхазии должен обеспечить прозрачность второго тура президентских выборов и заменить членов избиркомов, заявил штаб Адгура Ардзинбы, указав, что при исполнении этих требований итоги голосования будут "приняты народом". Штаб Гунбы назвал требования штаба Ардзинбы об условиях проведения второго тура выборов попыткой сорвать голосование. Представители штаба Ардзинбы сообщили, что Центризбирком Абхазии принял все озвученные требования, но глава комиссии не озвучил плана действий по их реализации.

21 февраля по итогам переговоров кандидаты в президенты Абхазии Адгур Ардзинба и Бадра Гунба подписали соглашение, в котором обязались не использовать черный пиар, административный ресурс и не допускать призывов к насильственным действиям. Они подчеркнули готовность принять итоги второго тура выборов, если он пройдет в соответствии с законами. 22 февраля штаб Ардзинбы обвинил Гунбу в нарушении соглашения, а 23 февраля Центризбирком назвал встречу Бадры Гунбы с министром здравоохранения России нарушением избирательного законодательства.

Центральный избирательный штаб кандидата в президенты Абхазии Адгура Ардзинбы обратился в ЦИК. "В связи с многочисленными обращениями избирателей, считаем необходимым проведение теледебатов с участием кандидатов в вице-президенты Республики Абхазия во втором туре избирательной кампании", - говорится в обращении, опубликованном в Telegram-канале "Республика".

Теледебаты кандидатов в президенты Бадры Гунба и Адгура Ардзинба пройдут на Абхазском телевидении 27 февраля, начало в 21:00, эфир продлится 2,5 часа, сообщило 24 февраля "Апсныпресс".

На сегодняшнем заседании с участием руководителей силовых структур и.о. пре­зидента Валерий Бганба поручил ус­илить охрану Централ­ьной избирательной комиссии и "оградить ЦИК от давления со стороны представителей избира­тельных штабов"



Глава МВД Роберт Киут сообщил, что будет усилена охрана ЦИК и избирательных учас­тков, вместо 900 сотрудников, которые были задействованы на первом туре выборов,1 марта за охраной правопор­ядка будут следить более 1000 сотруднико­в милиции. В Москву и Черкесск, где будут открыты участки для голосован­ия, также будут напр­авлены сотрудники МВ­Д.



"Учли определённые моменты по усилению отдельных участков», - привело его слова агентство "Республика".

Почему были назначены досрочные выборы президента Абхазии, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Досрочные выборы президента Абхазии". Материалы об этих выборах собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Выборы в Абхазии".

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