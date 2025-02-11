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09:58, 11 февраля 2025

Динамика выживаемости птиц обнадежила кубанских волонтеров

Спасенные птицы. Фото: t.me/help_birds_krd

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

За последние несколько дней в ставропольском центре реабилитации "Пеликан" не погибла ни одна птица, пострадавшая от разлива мазута в Черном море.

Как информировал "Кавказский узел", специалисты создали в Анапе центр по имитации выпуска птиц на волю. После очистки птиц от мазута орнитологи помещают их в специальный бассейн, в котором созданы условия, приближенные к условиям в открытом море. 8 февраля в Сочи были выпущены первые птицы, прошедшие реабилитацию в этом центре. 10 февраля власти отчиталась, что на дне Черного моря у пирса в Витязево водолазами собрано 380 мешков с мазутом.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе из-за шторма. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

В центр реабилитации животных "Пеликан" всего поступило 1044 птицы, которые пострадали в результате разлива нефти в море. "На сегодняшний день живыми остаются 80 птиц. За последние четыре дня не погибла ни одна – и это огромная радость", – сообщил центр 10 февраля в своем телеграм-канале.

Состояние выживших особей оценивается как удовлетворительное.

"Кавказский узел" также писал, что волонтеры ранее рассказали, что птицы, которых добровольцы берут на реабилитацию, погибают, так как их внутренние органы повреждены из-за длительного потребления отравленной нефтепродуктами пищи. В одной из партий, доставленных в центр реабилитации "Пеликан", выжили только 5% птиц, а всего из привезенных туда птиц выжили 17%.

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Автор: "Кавказский узел"

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