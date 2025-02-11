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10:54, 11 февраля 2025

Русский дом в Баку отверг свою причастность к призывам выйти на митинги

Русский дом в Баку. Фото: APA https://ru.apa.az/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Россотрудничество и администрация Русского дома в Баку заявили о непричастности к призывам неизвестных принять участие в митингах в его поддержку.

Как информировал "Кавказский узел", 7 февраля азербайджанские и российские аналитики заявили, что требование Баку о закрытии Русского дома стало способом надавить на Москву, добиваясь признания Россией вины в крушении самолета AZAL и выплаты компенсаций, а также продемонстрировать независимость действий Баку, не разрушая отношений с Кремлем.

Неизвестные от имени Русского дома в Баку рассылают призывы выйти на митинг в его поддержку, сообщил глава Россотрудничества Евгений Примаков. "Это провокация. Довольно грязная провокация каких-то подлецов. Мы никого на митинги никогда не звали и не зовем", – заявил он в своем телеграм-канале.

Примаков отметил, что авторы сообщений прямо пишут о вознаграждении, предлагая конкретные суммы за участие в митинге. "Это очередная гадость, очень хитро выдуманная кем-то, чтобы понадежнее нагадить на нашу работу", – подчеркнул он. Примаков добавил, что ситуация вокруг Русского дома в Баку нагнетается до предела.

Русский дом в Баку в своем телеграм-канале призвал игнорировать провокационные "приглашения" на митинги и прочие акции, связанные с вопросами его деятельности. "Эти так называемые "организаторы", рассылающие "приглашения", не имеют к нам – Русскому дому, ни малейшего отношения, будьте бдительны", – приведены в сообщении слова руководителя Русского дома в Баку Ирека Зиннурова.

Напомним, 6 февраля власти Азербайджана заявили, что информационно-культурный центр "Русский дом", являющийся представительством "Россотрудничества", не зарегистрирован как юридическое лицо и нарушил законодательство Азербайджана. 3 февраля российской стороне была направлена нота о прекращении его деятельности. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил сожаление в связи с решением Баку закрыть Русский дом.

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Автор: "Кавказский узел"

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