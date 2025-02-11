Мурат Хоконов потребовал извинений за незаконные увольнения от руководства КБГУ

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Руководство КБГУ ищет причину вновь отстранить Мурата Хоконова от работы, уверены сам профессор и его адвокат. Хоконов добивается официальных извинений от ректора за неправомерные увольнения, которые нанесли ему репутационный ущерб и повредили научной работе.

Как писал "Кавказский узел", 6 февраля Нальчикский городской суд восстановил в должности профессора Кабардино-Балкарского госуниверситета Мурата Хоконова, повторно уволенного в связи с лишением допуска к гостайне. После этого решения Хоконов создал петицию с требованием увольнения Юрия Альтудова с должности ректора КБГУ.

Профессора уволили 4 сентября 2023 года после его трехдневной поездки в Турцию на свадьбу дочери его друга, члена попечительского совета КБГУ. О поездке Хоконов заранее уведомил руководство. Он был уволен с формулировкой "за прекращение допуска к государственной тайне". Сам Хоконов связал увольнение со своим выступлением на ученом совете, где он поставил вопрос о низком уровне зарплаты преподавателей КБГУ на фоне высокой зарплаты административных работников. В мае 2024 года Верховный суд Кабардино-Балкарии удовлетворил иск Хоконова и постановил вернуть его на должность заведующего кафедрой. 3 июня Хоконов сообщил, что ему в университет вручили сразу два приказа - о восстановлении в должности и отстранении от работы в связи с тем, что он лишен допуска к гостайне.

Решение суда, который восстановил Хоконова в должности, подлежит немедленному исполнению, но руководство КБГУ, вероятно, ищет новую причину для отстранения профессора, полагает его адвокат Казбек Мамбетов. Само увольнение из университета одного из авторитетнейших ученых- физиков, заслуженного деятеля науки КБР, юрист назвал «дискриминационным актом».

Суд установил, что формально Хоконов изначально не был носителем гостайны, отметил адвокат. «Судом было установлено, что никакого обязательства о соблюдении Федерального закона «О государственной тайне» у Хоконова никто не брал, каких-либо соглашений, связанных с гостайной, с ним заключено не было. На вопрос судьи, что в таком случае нарушил Хоконов, какую норму федерального закона о гостайне, у представителя КБГУ ответа не нашлось», - сказал адвокат корреспонденту “Кавказского узла”.

Уволив Хоконова повторно, руководство КБГУ по сути проигнорировало первое решение суда в его пользу и продолжило свои незаконные действия, указал адвокат. В суде выяснилось, что в 2019 году должность заведующего кафедрой теоретической и экспериментальной физики была внесена в номенклатурный список, о чем Хоконов не был уведомлен; эти действия руководства вуза следует расценивать как служебный подлог, уверен Мамбетов.

«Федеральный закон «О государственной тайне» содержит исчерпывающий перечень для наложения грифа «секретно» и «совершенно секретно» на те или иные документы. Включение в этот перечень любой иной информации является незаконным и преследуется уголовным законодательством. Тем не менее, все эти доводы на сегодняшний день правоохранительными органами не проверены», - сказал он.

Сам Хоконов также не исключает, что после нового решения суда его могут вновь уволить. По словам профессора, за полтора года его отстранения от работы в КБГУ были полностью уничтожены две лаборатории, а еще одна уничтожена частично. Хоконов называет эти потери невосстановимыми, указывая, что речь идет об уникальном оборудовании. Пока Мурат Хоконов не работал, он жил на зарплату, которую ему выплачивал университет по первому решению суда, нигде больше не работал.

10 февраля Хоконов опубликовал на своем сайте открытое обращение на имя ректора КБГУ Юрия Альтудова. В нем он потребовал официальных извинений за два незаконных увольнения, неправомерность которых была подтверждена решениями Верховного суда КБР и Нальчикского горсуда.

“Также требую принести мне извинения за осуществление в отношении меня служебного подлога, заключающегося в неинформировании меня о включении моей кафедры в номенклатуру (...) за лишение меня допуска к государственной тайне по форме 3 на основании ложных обвинений), - говорится в документе.

В обращении Хоконов отмечает, что за полтора года вынужденного прогула кафедра теоретической и экспериментальной физики лишилась руководителя, хотя результаты ее работы в 2023 году получили высокую оценку на федеральном уровне, кафедра заняла 12-е место в федеральном рейтинге по направлению “физика”. Профессор указывает, что все это время он был лишен возможности работать со студентами и аспирантами, а в университете «был остановлен процесс научных исследований по тематике электромагнитных взаимодействий в сильных внешних полях, результаты которых нашли отражение в самых престижных научных мировых журналах».

“Я понес огромный моральный, научный и репутационный ущерб”, - подчеркивает Хоконов, требуя от руководства вуза опубликовать ответ на обращение на официальном сайте КБГУ в течение семи дней. Если ответ не будет опубликован, Хоконов намерен обращаться в суд “за защитой своих прав и доброго имени”.

Петицию Хоконова с требованием уволить Альтудова по состоянию на 00.45 мск 11 февраля подписали 90 человек.

Ранее профессор указывал, что в своем выступлении на ученом совете перед первым увольнением критиковал не только уровень зарплат преподавательского состава, а и решения Альтудова, касающиеся научной работы.

«Он – человек, посторонний для системы образования, никогда в ней не работавший, бывший руководитель госимущества. Первое, что он сделал, придя в КБГУ – утилизировал высокопроизводительный вычислительный кластер, единственный на Юге России, и мы потеряли возможность заниматься параллельными вычислениями. Также он утилизировал единственную на Юге России гелевую станцию. Он посчитал, что все это не нужно университету. Я сказал на ученом совете, что все это показывает, что он не понимает, где он находится. То есть он считает, что университету не нужно то, что не приносит прибыль», - пояснял Хоконов после увольнения в 2023 году.

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