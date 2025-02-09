RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
14:58, 9 февраля 2025

Профессор Хоконов потребовал уволить ректора вуза в Нальчике

Мурат Хоконов в декабре 2023 года. Фото корреспондента "Кавказского узла".

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Мурат Хоконов, повторно добившийся в суде восстановления на работе в Кабардино-Балкарском госуниверситете, обнародовал петицию с требованием увольнения ректора вуза.

Как писал "Кавказский узел", 22 мая 2024 года Верховный суд Кабардино-Балкарии удовлетворил иск профессора Мурата Хоконова, оспорившего увольнение из Кабардино-Балкарского госуниверситета (КБГУ), и постановил вернуть его на должность завкафедрой. Однако 3 июня Хоконов сообщил, что ему в университете вручили сразу два приказа - о восстановлении в должности и отстранении от работы в связи с тем, что он лишен допуска к гостайне. Профессор оспорил повторное увольнение, и 6 февраля Нальчикский горсуд восстановил его в должности.

Иск рассматривал городской суд, поскольку Верховный суд Кабардино-Балкарии посчитал, что вопросы государственной тайны при первом рассмотрении были детально расследованы и было установлено, что никаких нарушений со стороны профессора допущено не было. Кроме того, Верховным судом было установлено, что выполнение обязанностей заведующего кафедрой не требует допуска к государственной тайне.

Профессор Мурат Хоконов создал петицию на платформе Change.org с требованием увольнения Юрия Альтудова с должности ректора КБГУ, сообщает сегодня издание "Газета Юга".

Вопреки решению суда профессора во второй раз не допустят на рабочее место, предположил представляющий интересы Хоконова в суде Казбек Мамбетов. По его словам, петиция подготовлена «для того, чтобы расследовали в отношении Альтудова наши заявления о совершении служебного подлога, о неисполнении решений суда», говорится в публикации.

«В сентябре 2024 Альтудову исполнилось 70 лет. По требованиям федерального законодательства лицо, занимающее руководящую должность и достигшее предельного возраста 70 лет, не может продолжать работать. Тем не менее министерство образования и науки РФ продлило срок его полномочий, и он в настоящее время пребывает незаконно на своей должности», - цитирует юриста издание.

Петиция, озаглавленная "Уволить Альтудова Ю​.​К. с должности ректора КБГУ", размещена на Change.org 8 февраля пользователем "Мурат Хоконов" и адресована премьер-министру Михаилу Мишустину. По состоянию на 14.55 мск 9 февраля, петиция набрала 51 подпись.

В петиции утверждается, что Юрий Альтудов исполняет обязанности ректора "уже несколько лет без проведения выборов". "В сентябре 2024 года Альтудову Ю.К. исполнилось 70 лет, и он достиг предельного возраста для занятия данной должности ректора КБГУ, в связи с чем должен был быть уволен", - говорится в обращении.

Также в петиции поставлена под сомнение профессиональная пригодность ректора, и утверждается, что он "притесняет и увольняет всех работников, не согласных с его политикой".

Требуем его незамедлительного увольнения

"А уволенных и восстановленных судом увольняет повторно сразу же, практически не допуская на рабочее место и не исполняя решение суда. Подобное поведение несовместимо с ролью лидера учебного заведения […] и мы требуем его незамедлительного увольнения", - говорится в обращении.

По состоянию на 14.55 мск, на сайте КБГУ не опубликована реакция руководства вуза на претензии и петицию Мурата Хоконова.

Напомним, в первый раз Мурата Хоконова уволили 4 сентября 2023 года после его трехдневной поездки в Турцию на свадьбу дочери друга - члена попечительского совета КБГУ. Поездка состоялась 25 мая 2023 года, о ней Хоконов заранее уведомил руководство. Он был уволен с формулировкой "за прекращение допуска к государственной тайне". Сам Хоконов связал увольнение со своим выступлением на ученом совете, где он поставил вопрос о низком уровне зарплаты профессорско-преподавательского состава КБГУ на фоне высокой зарплаты административных работников вуза.

В октябре 2023 года активисты обратились к главе Кабардино-Балкарии Казбеку Кокову в связи с увольнением Мурата Хоконова. Адвокат заявил, что у профессора был самый низкий уровень доступа к гостайне, который не препятствовал выезду за границу.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Военный в суде. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Photoshop
08:17, 8 февраля 2025
Военный осужден в Нальчике за уклонение от службы
19:08, 7 февраля 2025
Боец из Кабардино-Балкарии убит в военной операции
Бадра Гунба. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=7qB4CbrB-D4
17:20, 7 февраля 2025
Визит Гунбы в Москву подчеркнул неравные условия кандидатов в президенты Абхазии
Военный суд. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop
22:31, 6 февраля 2025
Правозащитники объяснили приговоры военным в Нальчике
Мурат Хоконов. Скриншот фото из Telegram-канала "Сделано в КБР" от 08.11.24, https://www.youtube.com/watch?v=qk1L0Spbilc.
20:46, 6 февраля 2025
Суд восстановил профессора Хоконова на работе
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
11:12, 18 декабря 2024
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:49, 16 декабря 2024
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
17:04, 5 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
15
Сеятели смерти. Убийство пожилой нальчанки актуализировало проблему наркомании
Фото
15:47, 3 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
2
Помог срок давности. Об одном судебном мыльном пузыре
Фото
16:59, 1 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
7
Превышение... В Нальчике осудили двух сотрудников ДПС
Все блоги
Справочник
Избирательный участок. Скриншот https://apsnypress.info/ru/home/novosti/item/13906-vybory-prezidenta-abkhazii-projdut-15-fevralya Досрочные выборы президента Абхазии

Скриншот https://daptar.ru/2024/04/18/prosto-khotyat-zhit-so-svoim-rebenkom-ehkspertka-o-pravakh-kavkazskikh-zhenshchin-na-detei/ Марии Смелая против практики разлучения детей с матерями на Кавказе

Мзия Амаглобели в суде. Кадр видео Mtavari Arkhi www.youtube.com/watch?v=c2L7diLWkG4 Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки

Блогеры
Фото
17:04, 5 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
15
Сеятели смерти. Убийство пожилой нальчанки актуализировало проблему наркомании
Фото
15:47, 3 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
2
Помог срок давности. Об одном судебном мыльном пузыре
Фото
16:59, 1 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
7
Превышение... В Нальчике осудили двух сотрудников ДПС
Фото
11:05, 31 января 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
10
Последняя прогулка. В Нальчике негодяй убил 87-летнюю бабушку просто так
Фото
17:09, 30 января 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Верховный суд КБР оставил без изменения приговор Ларисе Барагуновой
Аналитика
10:49, 3 января 2025
4 человека погибли и 1 ранен в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в IV квартале 2024 года
10:47, 2 января 2025
В декабре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
Темы дня
Игбал Абилов. Кадр видео https://www.youtube.com/watch?v=tgK8aBXRZ5M
09 февраля 2025, 15:57
Завершено следствие по делу этнографа Абилова

Джалал Джавадов. Фото с его страницы в соцсети X https://x.com/CavadovCalal/status/1884686404254359860/
08 февраля 2025, 16:55
Бакинский активист Джавадов обвинил силовиков в пытках

Шахназ Бейляргызы. Фото: https://www.instagram.com/p/DFserLHIp5f/ принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
07 февраля 2025, 18:13
Шахназ Бейляргызы взята в СИЗО под медицинское наблюдение

Аэропорт в Сухуме. Фото: Alex Alex Lep. https://ru.wikipedia.org/
07 февраля 2025, 15:47
Первый самолет с пассажирами приземлился в аэропорту Сухума

Подруга Седы Сулеймановой задержана на одиночном пикете
Подруга Седы Сулеймановой задержана на одиночном пикете
Нарткала: за что педагог избила школьника?
Нарткала: за что педагог избила школьника?
Трагедия в Имишли привела к требованиям отставки властей
Трагедия в Имишли привела к требованиям отставки властей
Жители Воскресенского против превращения их земли в токсичную свалку
Жители Воскресенского против превращения их земли в токсичную свалку
Тбилиси: борьба за право скрывать лица
Тбилиси: борьба за право скрывать лица
Армяне протестуют против суда над пленными в Баку
Армяне протестуют против суда над пленными в Баку
Показать больше