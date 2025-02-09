Профессор Хоконов потребовал уволить ректора вуза в Нальчике

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Мурат Хоконов, повторно добившийся в суде восстановления на работе в Кабардино-Балкарском госуниверситете, обнародовал петицию с требованием увольнения ректора вуза.

Как писал "Кавказский узел", 22 мая 2024 года Верховный суд Кабардино-Балкарии удовлетворил иск профессора Мурата Хоконова, оспорившего увольнение из Кабардино-Балкарского госуниверситета (КБГУ), и постановил вернуть его на должность завкафедрой. Однако 3 июня Хоконов сообщил, что ему в университете вручили сразу два приказа - о восстановлении в должности и отстранении от работы в связи с тем, что он лишен допуска к гостайне. Профессор оспорил повторное увольнение, и 6 февраля Нальчикский горсуд восстановил его в должности.

Иск рассматривал городской суд, поскольку Верховный суд Кабардино-Балкарии посчитал, что вопросы государственной тайны при первом рассмотрении были детально расследованы и было установлено, что никаких нарушений со стороны профессора допущено не было. Кроме того, Верховным судом было установлено, что выполнение обязанностей заведующего кафедрой не требует допуска к государственной тайне.

Профессор Мурат Хоконов создал петицию на платформе Change.org с требованием увольнения Юрия Альтудова с должности ректора КБГУ, сообщает сегодня издание "Газета Юга".

Вопреки решению суда профессора во второй раз не допустят на рабочее место, предположил представляющий интересы Хоконова в суде Казбек Мамбетов. По его словам, петиция подготовлена «для того, чтобы расследовали в отношении Альтудова наши заявления о совершении служебного подлога, о неисполнении решений суда», говорится в публикации.

«В сентябре 2024 Альтудову исполнилось 70 лет. По требованиям федерального законодательства лицо, занимающее руководящую должность и достигшее предельного возраста 70 лет, не может продолжать работать. Тем не менее министерство образования и науки РФ продлило срок его полномочий, и он в настоящее время пребывает незаконно на своей должности», - цитирует юриста издание.

Петиция, озаглавленная "Уволить Альтудова Ю​.​К. с должности ректора КБГУ", размещена на Change.org 8 февраля пользователем "Мурат Хоконов" и адресована премьер-министру Михаилу Мишустину. По состоянию на 14.55 мск 9 февраля, петиция набрала 51 подпись.

В петиции утверждается, что Юрий Альтудов исполняет обязанности ректора "уже несколько лет без проведения выборов". "В сентябре 2024 года Альтудову Ю.К. исполнилось 70 лет, и он достиг предельного возраста для занятия данной должности ректора КБГУ, в связи с чем должен был быть уволен", - говорится в обращении.

Также в петиции поставлена под сомнение профессиональная пригодность ректора, и утверждается, что он "притесняет и увольняет всех работников, не согласных с его политикой".

Требуем его незамедлительного увольнения

"А уволенных и восстановленных судом увольняет повторно сразу же, практически не допуская на рабочее место и не исполняя решение суда. Подобное поведение несовместимо с ролью лидера учебного заведения […] и мы требуем его незамедлительного увольнения", - говорится в обращении.

По состоянию на 14.55 мск, на сайте КБГУ не опубликована реакция руководства вуза на претензии и петицию Мурата Хоконова.

Напомним, в первый раз Мурата Хоконова уволили 4 сентября 2023 года после его трехдневной поездки в Турцию на свадьбу дочери друга - члена попечительского совета КБГУ. Поездка состоялась 25 мая 2023 года, о ней Хоконов заранее уведомил руководство. Он был уволен с формулировкой "за прекращение допуска к государственной тайне". Сам Хоконов связал увольнение со своим выступлением на ученом совете, где он поставил вопрос о низком уровне зарплаты профессорско-преподавательского состава КБГУ на фоне высокой зарплаты административных работников вуза.

В октябре 2023 года активисты обратились к главе Кабардино-Балкарии Казбеку Кокову в связи с увольнением Мурата Хоконова. Адвокат заявил, что у профессора был самый низкий уровень доступа к гостайне, который не препятствовал выезду за границу.

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