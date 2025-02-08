Бакинский активист Джавадов обвинил силовиков в пытках

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Суд в Баку оставил под арестом активиста Джалала Джавадова вопреки его заявлению о пытках после задержания и фальсификации признательных показаний.

Как писал "Кавказский узел", 30 января активист Джалал Джавадов перестал выходить на связь в Баку, а на следующий день стало известно, что он арестован на 30 суток. Суд признал его виновным по административной статье "Незаконное использование наркотиков не в целях сбыта в количестве, необходимом для личного потребления".

Соратники Джавадова назвали обвинение сфабрикованным, указав, что он не курит и не употребляет наркотики и алкоголь. По их мнению, Джавадов был арестован за то, что 29 ноября в день голосоввания на муниципальных выборах опустил в урну плакат с фото арестованных журналистов Meydan TV и поделился этим фото в соцсетях.

7 февраля в суде состоялось рассмотрение апелляционной жалобы на арест Джавадова, сообщил сегодня корреспонденту «Кавказского узла» наблюдавший за процессом активист Сезгин Рустамов.

По его словам, Джавадов рассказал, что его задержали возле станции метро «28 мая» и доставили в ближайшее, 22-е отделение Насиминского районного управления полиции Баку.

Под пытками Джалала все-таки заставили выпить жидкость. Через некоторое время ему стало очень плохо

«Джалал рассказал, что в отделении полиции перед ним поставили воду и потребовали выпить ее. Джалал заподозрил, что в воду подмешаны наркотики, отказался пить. После этого его стали избивать. Под пытками Джалала все-таки заставили выпить жидкость. Через некоторое время ему стало очень плохо, ему вызвали скорую помощь. Джалала врачи отвезли в Бакинский городской медицинской клинический центр, в отделение токсикологии, куда помещают отравившихся людей. После оказания медицинской помощи, когда состояние Джалал несколько улучшилось, его вернули в полицию, и на следующий день представили суду, который арестовал Джалала на 30 суток», - сообщил Сезгин Рустамов.

Во время рассмотрения апелляционной жалобы выяснилось, что в решении суда первой инстанции Джавадову были приписаны признательные показания. «Однако Джалал сказал, что не давал таких показаний, и вообще процесс в Насиминском суде продолжался всего три минуты. Джалал сказал, что его подпись в материалах дела сфальсифицирована, он не подписывал никаких документов», - рассказал Рустамов.

Он отметил, что активист счел свое дело сфабрикованным и политически мотивированным. "Джалал сказал, что никогда не употреблял наркотиков, против него сфабриковали доказательства, заставив выпить жидкость, в которой были наркотики, чтобы потом «выявить» их у него в крови. Джалал сказал, что его арестовали за то, что он опустил в избирательную урну фото арестованных журналистов Meydan TV. Джалал сказал, что полицейские, избивая его, говорили: «Пусть эти девушки [арестованные журналистки Meydan TV] тебя спасут»", - рассказал Рустамов, добавив, что суд оставил жалобу на арест без удовлетворения.

Суд не расследовал жалобу активиста на физическое давление на него в полиции

Адвокат Зибейда Садыгова подтвердила слова Рустамова. Она отметила, что апелляционный суд не провел объективного расследования. «Апелляционный суд элементарно не учел того, что Джалалу после задержания не позволили позвонить домой и сообщить об этом. Ему не разрешили пригласить адвоката по выбору. Несмотря на то, что я обращалась в органы полиции как адвокат, уполномоченный его матерью, суд над ним провели тайком и постфактум нам сообщили о его аресте. Апелляционный суд также не расследовал жалобу активиста на физическое давление на него в полиции», - сказала адвокат корреспонденту «Кавказского узла».

По ее словам, апелляционный суд также не удовлетворил ходатайство защиты, требовавшей выяснить причины вызова «скорой помощи» Джавадову в полиции и его госпитализации.

Адвокат сказала, что по администратиным делам апелляционный суд является высшей инстанцией для обжалования, поэтому теперь защита будет готовить жалобу в ЕСПЧ.

Получить комментарии в МВД и Бакинском апелляционном суде не удалось в связи с выходными в этих ведомствах, передал корреспондент "Кавказского узла".

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