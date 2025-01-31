Азербайджанский активист Джавадов арестован на 30 суток

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Суд признал Джалала Джавадова виновным по административной статье о наркотиках и арестовал на 30 суток. Соратники связали арест активиста с акцией протеста во время голосования на муниципальных выборах в Азербайджане.

Как писал "Кавказский узел", молодой активист Джалал Джавадов перестал выходить на связь в Баку, его местонахождение неизвестно. Соратники полагают, что Джавадов может быть задержан из-за акции протеста во время голосования на муниципальных выборах 29 января.

Голосование на муниципальных выборах в Азербайджане прошло 29 января 2025 года. Выборы сопровождались нарушениями, были зафиксированы случаи повторного голосования и вбросы бюллетеней, сообщила кандидат в члены муниципального совета Насиминского района Баку, активистка Джамиля Алишева. Активист Ахмед Мамедли, который зафиксировал на видео случаи нарушений на участке в Баку в ходе муниципальных выборов, столкнулся с угрозами физической расправой.

Судьба Джалала Джавадова прояснилась к вечеру 31 января, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» один из соратников активиста.

"Более суток, адвокат, мать Джалала и мы пытались выяснить, что с ним. Наши предположения, что его задержала полиция, подтвердились. К вечеру пятницы, правоохранительные органы подтвердили, что Джалал был задержан и 31 января решением Насиминского районного суда Баку арестован на 30 суток. Его признали виновным по статье 206 ("незаконное использование наркотиков не в целях сбыта в количестве, необходимом для личного потребления") КоАП. Это, конечно, надуманное и сфабрикованное обвинение. Джалал далек от наркотиков, он даже сигарет не курит, не употребляет алкоголя. Мы более чем убеждены, что Джалала арестовали за то, что 29 ноября на муниципальных выборах он опустил в урну плакат с изображением фото арестованных журналистов Meydan TV и поделился этим фото в социальных сетях", - рассказал активист.

6 декабря 2024 года сотрудники Meydan TV Айнур Эльгюнеш, Айтадж Тапдыг, Хаяля Агаева, Айсель Умудова, Натиг Джавадлы и журналист-фрилансер Рамин Деко (Джабраилзаде) были задержаны по подозрению в контрабанде валюты по предварительному сговору. Они связали уголовное дело со своей профессиональной деятельностью. Журналисты арестованы.

Активист выразил опасения, что на Джавадова могло быть оказано физическое давление.

"То, что скрывали место содержания Джалала, не информировали его близких о судебном процессе, провели разбирательство в закрытом режиме и не пригласили привлеченного нами адвоката, дает основания полагать, что его могли бить в полиции. Они прячут Джалала от глаз, чтобы следы насилия на его теле постепенно исчезли", - заметил молодой человек.

Адвокат Зибейда Садыгова подчеркнула, что в то время, как она целые сутки тщетно добивалась от силовиков информации о месте содержания Джавадова, над ним провели суд.

"По всей видимости, Джалалу назначили адвоката. Проведение закрытого процесса и не приглашение адвоката, привлеченного на его защиту семьей молодого человека является серьезным нарушением закона. Мы подадим апелляционную жалобу на арест", - сказала Садыгова корреспонденту "Кавказского узла".

В связи с завершением рабочего дня получить комментарии в МВД и Насиминском суде не удалось.

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