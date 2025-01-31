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01:15, 31 января 2025

Оппозиционеры заявили об исчезновении активиста в Баку

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Молодой активист Джалал Джавадов перестал выходить на связь в Баку, его местонахождение неизвестно. Соратники полагают, что Джавадов может быть задержан из-за акции протеста во время голосования на муниципальных выборах 29 января. 

Как писал "Кавказский узел", голосование на муниципальных выборах в Азербайджане прошло 29 января 2025 года. Выборы сопровождались нарушениями, были зафиксированы случаи повторного голосования и вбросы бюллетеней, сообщила кандидат в члены муниципального совета Насиминского района Баку, активистка Джамиля Алишева. Активист Ахмед Мамедли, который зафиксировал на видео случаи нарушений на участке в Баку в ходе муниципальных выборов, столкнулся с угрозами физической расправой. 

Активист Джалал Джавадов перестал выходить на связь с 16.00 (15.00 мск) 30 января. "В последний раз Джалал позвонил товарищу около четырех часов дня, что находится у станции метро "28 мая" и идет в Бакинский суд по тяжким преступлениям, где в половине пятого должен был начаться процесс по делу активиста Фамиля Халилова. Но в суд Джалал так и не пришел. Звонки на его мобильный телефон не доходили, дома его не было", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" один из соратников активиста.

Он полагает, что Джавадов мог быть задержан полицией из-за того, что 29 ноября на муниципальных выборах на избирательном участке в центре Баку он опустил в урну плакат с изображением фото арестованных журналистов Meydan TV и поделился этим фото в социальных сетях.

6 декабря 2024 года сотрудники Meydan TV Айнур Эльгюнеш, Айтадж Тапдыг, Хаяля Агаева, Айсель Умудова, Натиг Джавадлы и журналист-фрилансер Рамин Деко (Джабраилзаде) были задержаны по подозрению в контрабанде валюты по предварительному сговору. Они связали уголовное дело со своей профессиональной деятельностью. Журналисты арестованы.  

"Это фото, по сути, стало вирусным и стало ускоренно распространяться в социальных сетях. Это стало фактически демонстрацией протеста как против ареста журналистов, так и в связи с выборами. По всей видимости, Джалала из-за этого задержали. По неофициальным данным, Джалала сначала доставили в 22-е отделение полиции Насиминского района, а потом в само районное управление", - сказал активист.

Привлеченная к поискам Джавадова адвокат Зибейда Садыгова сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что к 21.15 (20.15 мск) получить официальное подтверждение о задержании Джавадова от правоохранительных органов ей не удалось.

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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