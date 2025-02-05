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11:54, 5 февраля 2025

Повышение налога на недвижимость возмутило астраханцев

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жители Астрахани потребовали отменить решение депутатов повысить налоги. К коллективному иску в суд присоединились более 100 человек.

Депутаты городской думы повысили налоги на недвижимость, увеличив налоговую нагрузку на граждан. Налог на нежилые помещения был увеличен на 400%, а налог на квартиры - в три раза, с 0,1 до 0,3.

Около 100 человек объединились для подачи коллективного иска с требованием отменить это решение.  В Астраханском областном суде началась подготовка к рассмотрению иска, пишет Ast-news.ru.

На подготовительном заседании зал суда был переполнен. Судья привлек финансовый орган администрации города к участию в процессе. Также было принято решение об истребовании дополнительных доказательств для всестороннего рассмотрения дела, сообщило 4 февраля издание.

Петиция с требованием отменить решение о повышении налогов была также размещена 4 февраля на на Change.org. 

"Мы, жители Астрахани, больше не можем молчать! Решение городской думы  № 82 от 14.11.2024 г. о повышении налога на имущество и увеличении кадастровой стоимости недвижимости - это удар по каждому из нас. Это не просто несправедливость - это настоящая катастрофа для города, его жителей и бизнеса!", - сказано в петиции.

По мнению авторов документа, увеличение налога на жилье в три раза (с 0,1% до 0,3%) и удвоение кадастровой стоимости станет непосильным бременем для пенсионеров и других категорий граждан. "Для предпринимателей налог на коммерческую недвижимость вырастет в четыре раза (с 0,5% до 2%), а кадастровая стоимость увеличится в четыре раза! Это не просто удар - это смертный приговор для малого и среднего бизнеса. Закроются магазины, кафе, мастерские. Люди останутся без работы", - говорится в петиции. За сутки (к 12.00 мск 5 февраля) она набрала набрала 867 подписей.

Авторы петиции считают, что рост налогов приведет к тому, что люди начнут уезжать из Астрахани. "Кто захочет жить в городе, где невозможно прокормить семью? Кто захочет вести бизнес в городе, где налоги душат любую инициативу?" - заявляют они.

Активисты пригрозили, что "улицы Астрахани заполнят тысячи возмущенных граждан", если решение о налогах не будет отменено. Они требуют "немедленно отменить повышение налога на имущество, отказаться от увеличения кадастровой стоимости, провести открытые слушания с участием жителей".

"Ситуация, сложившаяся в результате этого, представляется весьма необычной: жители Астрахани избрали депутатов с целью последующего судебного разбирательства с ними», - прокомментировал ситуацию депутат Думы Астраханской области Евгений Дунаев, слова которого приводит "МК-Астрахань".

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Автор: "Кавказский узел"

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